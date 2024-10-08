Fenerbahçe'nin eski yıldızı Leonardo Bonucci'den itiraf: 'Guardiola istedi ama...'

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2023/2024 sezonunun ikinci yarısında Fenerbahçe'nin formasını giyen Leonardo Bonucci, sezonun bitmesi ile birlikte profesyonel futbol kariyerini sonlandırmıştı.

Şu sıralarda emekliliğin tadını çıkaran İtalyan eski futbolcunun Sky Italia'ya verdiği röportaj ülke basınına damga vurdu.

"ÜLKEMDEN AYRI KALMAK İSTEMEDİM"

Leonardo Bonucci röportajına Juventus'dan ayrılmak zorunda kaldığı 2017/2018 sezonunu anlatarak başladı. 37 yaşındaki eski futbolcu, "Milan'a transfer oldum çünkü teknik direktör Massimiliano Allegri ile birçok konuda aynı görüşte değildik. Takımdan ayrılmak zorundaydım fakat ülkemden ayrılmak istemedim. Çocuğumdan uzak kalmak istemedim. Bu sebeple yeni bir yapılanmaya giden Milan'a transfer oldum." ifadeleri kullandı.

"SANA BURADA YER YOK DEDİLER"

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İtalyan eski futbolcu tekrar Juventus'a dönüş sürecini ise şu şekilde anlattı: "Milan'da her şey kötü gitti. Bana 'sana burada yer yok.' dediler. Bende tekrar Juventus'a dönmek istedim. Allegri yine takımın başındaydı fakat bu kez her şey eskisine kıyasla çok daha iyiydi."

"MANCHESTER CITY'Yİ 2 KERE REDDETTİM"

Kariyeri boyunca aldığı transfer tekliflerini de anlatan eski stoper, "Manchester City beni iki kez transfer etmek istedi. Fakat Juventus'dan ayrılmak istemedim, orada mutluydum. Milan'a transfer olduğum sezonda da Manchester City ile PSG beni kadrolarında görmek istediklerini bildirdiler fakat ülkemde kalmayı tercih ettim." sözleriyle röportajına son verdi.

FENERBAHÇE'DE 13 MAÇA ÇIKTI

Profesyonel kariyeri ile ilgili yaptığı açıklamalarla İtalya'ya damgasını vuran Leonardo Bonucci, 2023/2024 sezonunda sarı lacivertli forma ile 13 maça çıktı. Bu maçlarda toplam 440 dakika sahada kalan eski stoper, takımına 1 asistlik katkı sağladı.

KARİYERİ BOYUNCA 701 MAÇA ÇIKTI

Kariyerinde Juventus, Milan ve Fenerbahçe gibi takımların formalarını terleten Leonardo Bonucci, bu takımlarla birlikte 701 resmi maça çıktı. Eski futbolcu, bu maçlarda takımlarına 48 gol - 13 asistlik katkı sağladı.