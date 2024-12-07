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Derbi sonrası yenilgiyi yorumladı: Sahadaki en iyi takım kaybetti

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#Fenerbahçe#Beşiktaş#Derbi
Derbi sonrası yenilgiyi yorumladı: Sahadaki en iyi takım kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2024 22:04

Fenerbahçeli futbolcular Alexander Djiku ve Dusan Tadic, Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldukları karşılaşmayı değerlendirdi.

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Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'a 1-0 kaybeden Fenerbahçe'de oyuncular Alexander Djiku ve Dusan Tadic açıklamalar yaptı.

Daha iyi olan taraf olmalarına rağmen mağlubiyetle ayrıldıklarını kaydeden Djiku, "Bugün maçın senaryosuna bakacak olursak üzgünüz tabii. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Maç içinde her şeyimizi verdik. Sahadaki en iyi takım kazanamadı. Ofansif ve defansif olarak her şeyi yaptık ama maalesef sahadan yenilerek ayrılıyoruz. Son Gaziantep maçında yoktum. Hocayla konuşmuştuk ve risk almak istememiştik. Bugün yeniden formama kavuştum." diye konuştu.

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"BÖYLE BİR YENİLGİ ALMAK ÜZÜCÜ"

Şanslar yarattıklarını ancak değerlendiremediklerini söyleyen Tadic, "Atmosferi iyi biliyoruz. Geçen sene burada kazanmıştık. Kazanmanın nasıl bir duygu olduğunu biliyorduk. Maalesef istemediğimiz bir netice ile ayrılıyoruz. Bazı şanslar yarattık. İyi olduğumuz, kötü olduğumuz anlar vardı. Analiz edeceğiz. Böyle bir yenilgi almak üzücü, hayal kırıklığı. Devam etmek gerekiyor. Oynanacak daha çok maç var. Öncelikle bir Avrupa maçı oynayacağız. Biz maç maç düşünüyoruz. Bu şekilde düşünmemiz gerekiyor. Bu neticeden ötürü hayal kırıklığı yaşıyoruz. Devam etmeliyiz. Kendimizi zorlamalıyız. Beraber kalmalıyız. Kazanmaya devam etmeliyiz. Çarşamba günkü maç yakın tarihte. O maçla birlikte kazanmaya dönmeli ve o şekilde devam etmeliyiz." dedi.

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#Fenerbahçe#Beşiktaş#Derbi

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