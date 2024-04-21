Fenerbahçe'den üst üste 2. şampiyonluk! Sarı lacivertliler, Eczacıbaşı'nı mağlup ederek 7. kez şampiyon oldu

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Fenerbahçe Opet, Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisi 5'inci maçında konuk ettiği Eczacıbaşı Dynavit'i mağlup ederek seriyi 3-2'ye getirdi ve üst üste ikinci lig şampiyonluğunu elde etti.

SULTANLAR LİGİ'NDE YEDİ ŞAMPİYONLUK

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Eczacıbaşı Dynavit'e 3-2 üstünlük kurarak Sultanlar Ligi'nde 7. şampiyonluk sevincini yaşadı.

Kadınlar voleybolunda Fenerbahçe, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2014-2015, 2016-2017 ve 2022-2023 sezonlarında şampiyonluk ipini göğüslemişti.

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BAKAN BAK’TAN FENERBAHÇE OPET’E TEBRİK MESAJI



Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Voleybol Sultanlar Ligi Play-Off Final serisi 5’inci ve son maçında Eczacıbaşı Dynavit’i yenerek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Opet için tebrik mesajı yayımladı.

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Voleybol Sultanlar Ligi Play-Off Final serisi 5’inci ve son maçında Eczacıbaşı Dynavit’i yenerek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Opet’i yayımladığı mesaj ile tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;“Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe Opet arasında oynanan Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi Final serisi 5’inci ve son maçında rakibini yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Opet’i kutluyorum. Aldığı galibiyetle 7’nci şampiyonluğa ulaşan Sarı Lacivertli kulübün elde ettiği başarıda emeği geçen sporcu, teknik heyet ve yöneticileri tebrik ediyorum. Eczacıbaşı Dynavit’i de finaldeki mücadelesinden dolayı kutluyorum.”

ZİRVEDE 16 ŞAMPİYONLUKLA ECZACIBAŞI VAR

Sultanlar Ligi'nin 16 şampiyonlukla en başarılı takımı konumunda bulunan Eczacıbaşı bulunuyor. Turuncu-beyazlı takım, ligde son şampiyonluğuna 2011-2012 sezonunda ulaşmıştı.

TAKIMLARIN FİNAL YOLU

Fenerbahçe Opet, Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezonu lider tamamlamıştı. Sarı-lacivertliler, play-off yarı final serisinde ligi 4'üncü sırada bitiren Türk Hava Yolları ile eşleşmişti. Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları'nı 3-0 ve 3-1'lik skorlarla geçmiş ve adını finale yazdırmıştı.

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Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nde sezonu 3'üncü sırada tamamladı. Turuncu-beyazlıların play-off yarı final serisindeki rakibi VakıfBank olmuştu. Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank'ı 2-0'lık skorla geçerek adını finale yazdıran diğer taraf olmuştu.

SON YILLARDA ŞAMPİYONLUKLAR

2011-2012 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı VitrA

2012-2013 Voleybol Sezonu Vakıfbank

2013-2014 Voleybol Sezonu Vakıfbank

2014-2015 Voleybol Sezonu Fenerbahçe Grundig

2015-2016 Voleybol Sezonu Vakıfbank

2016-2017 Voleybol Sezonu Fenerbahçe

2017-2018 Voleybol Sezonu Vakıfbank

2018-2019 Voleybol Sezonu Vakıfbank

2019-2020 Voleybol Sezonu – Şampiyon ilan edilmemiştir

2020-2021 Voleybol Sezonu Vakıfbank

2021-2022 Voleybol Sezonu Vakıfbank

2021-2023 Voleybol Sezonu Fenerbahçe Opet