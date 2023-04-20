F.Bahçe’de Başantrenör Maljkovic: Nisanı bekleyin biz bu kupa için buradayız

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Kadınlar EuroLeague’de 5. finalinde şampiyon olmayı başaran Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı dün basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ataşehir Metro Enerji salonunda gerçekleştirilen etkinlikte açıklamalarda bulunan sarı lacivertlilerin başantrenörü Marina Maljkovic, Fenerbahçe’ye Avrupa Ligi şampiyonluğu için geldiğini belirtirken zafere giden yolda yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

ZORLU BiR SÜREÇTi

“Çok zorlu bir süreçti. EuroLeague’de sezona 2 mağlubiyetle başladığımızda bizden kuşku duyan çok büyük kitleler vardı. Normal sezon içerisinde de inişler çıkışlar oldu. Ben de bu kupa için buraya geldim. Oyuncularım da bunun bilincindeydi. Sezon içerisinde herhangi bir düşüklük gördüğümüzde; ‘Nisan’ı bekleyin, biz bu kupa için buradayız’ hatırlatmasını yaptık. Benim çalışma stilim de her zaman bu bilinçte oluyor. Her zaman bir hedef uğruna oluyor. Takımımızı da o hedefe kilitledik. Sporcularımız da takdire şayan performanslar sergiledi.”

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GEÇEN YIL GELDIĞIMDE TAKIM ÜZERINDE BIR TRAVMA VARDI

Maljkovic, Fenerbahçe’nin daha önceki 4 kez finalde kaybettiğinin hatırlatılması üzerine şu değerlendirmeyi yaptı: “Öncelikle baskı mıydı, bu baskı değil, daha büyük bir şeydi. Geçen sene geldiğimde oyuncular ve teknik ekip üzerinde bir travma vardı. Bunu aşmak gerçekten zordu. Sezona başladığımızda da maçlar kaybedilince bizden şüphe duyan çok oldu ama hedefim geçmiş tecrübelerime de dayanarak bu grubu bir arada tutmaktı. Çünkü bu kadar fazla arzu ve isteği kanalize edebilirsek en sonunda kupaya erişebileceğimizi biliyorduk. Motivasyonum da bu grubu bir arada tutmaktı. Sonucunda da buna ulaştık. Olcay’ın göz yaşlarına şahit olduk. Sporcularımızın, büyük ailemizin hayatları değişti, buna değerdi. Emeğimizin karşılığını bu şekilde aldık. Kulübümüz için de büyük bir gelişme oldu kupa.”

G.SARAY ILE BITMEMIŞ BIR HIKAYEMIZ VAR

F.Bahçe'nin Sırp Başantrenörü Maljkovic, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde Galatasaray Çağdaş Faktoring ile bugün yapacakları 2. maçla ilgili, “Hemen lige geçiş yaptık. İlk maçı kazandık ama henüz bir şey bitmiş değil. Çok ciddi rakiplerle oynuyoruz. Finale geçmeden önce Galatasaray ile bitmemiş bir hikayemiz var. Tüm sezon yaptığımız gibi adım adım gitmek istiyoruz. Avrupa Ligi’nden Süper Lig’e geçtiğimizde sporcularımıza güveniyorum. Fiziksel ve mental olarak yüzde 100’leriyle burada olacaklarından eminim.” değerlendirmesinde bulundu.

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TARAFTAR DESTEĞI INANILMAZ

Marina Maljkovic taraftarların verdiği desteğin inanılmaz olduğunun altını çizerken “Oyuncularımızın bu desteği her maç hak ettiğini düşünüyorum. Taraftarın isteğinin ve arzusunun bilincindeyim. Bu taraftar bize çok özel bir şekilde destek verdi. Her maç bu desteği bekliyoruz” dedi.