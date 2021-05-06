F.Bahçe maçına Ali Koç atandı, ortalık karıştı!

Daha önce de F.Bahçe maçlarında düdük çalan İstanbul Bölgesi hakemi Ali Koç’un atamasını yapan isimlerin MHK Başkanı Serdar Tatlı tarafından görevden alındığı öne sürüldü. İl Hakem Kurulu iddiaları yalanladı.

İstanbul bölgesi hakemlerinden Ali Koç’un U19 Ligi’nde F.Bahçe-Ankaragücü maçına atanmasına istinaden bire bir isim benzeşmesinin ötesine geçip yapılan değerlendirmeler akıl almaz. Daha önce de F.Bahçe ve G.Saray’ın U19 maçlarında görev almış. Haberde belirtildiği şekilde MHK Başkanı Serdar Tatlı’nın, hakem Ali Koç’a bu maçı verenleri görevden alması gibi bir durum söz konusu olursa, TFF’nin de sayın MHK Başkanı’nı görevden alması gerekir. Bir altyapı maçında isim benzerliğinde nasıl art niyet aranır? İl Hakem Kurulu’ndan aldığım bilgiye göre böyle bir şey söz konusu değil.

'MEMLEKETİ'NİN TAKIMINI YÖNETEMİYOR

İstanbul dışındaki hakemler, yaşadığı şehrin takımlarıyla diğer illerin takımlarının maçına çıkamıyor. Hatta çocuk yaşta terk ettikleri doğduğu şehrin takımının maçına bile memleketi diye çıkamıyor. Kulüplerin yasaklı hakem listesinden kurtulmaya çalıştığımız bir dönemde bunları türetmek üzüntü verici. Hakem Ali Koç’a yöneteceği karşılaşmalarda başarılar dilerim, yolu açık olsun.

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