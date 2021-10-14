F.Bahçe, Kazan'ı yıktı geçti! 39 fark...

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 4. haftasında Unics Kazan'ı konuk etti.
Özellikle savunmada üst düzey bir performans gösteren ve rakibine sadece 41 sayı atma şansı veren sarı-lacivertliler, sahadan 80-41 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, Euroleague'de bu sezonki 2. galibiyetini elde etti.
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