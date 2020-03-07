F.Bahçe attı, hakem iptal etti! 'Faul yok...'

Maçın 49. dakikasında Mehmet Ekici'nin ortasında Serdar Aziz arka direkte kafayı vurmuş ve topu ağlara yollamıştı. Hakem Zorbay Küçük düdüğünü çaldı ve faulü işaret etti. Kararın ardından VAR ile iletişime geçen Zorbay Küçük, Vedat Muriqi'nin Mustafa Yumlu'ya faul yaptığını işaret ederek oyunu devam ettirdi.

Golün iptal edilmesinin ardından tribünlerden ve Fenerbahçeli futbolculardan büyük tepki geldi.

DENİZ ÇOBAN: GOL VERİLMELİYDİ

Yayıncı kuruluşta maç sonu pozisyonu yorumlayan eski hakem Deniz Çoban; "Bana göre Fenerbahçe'nin iptal edilen golünün verilmesi gerekiyordu. Burada faulü gerektirecek sertlikte bir şarj yok." ifadelerini kullandı.





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