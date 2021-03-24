Ezgjan Alioski'nin Galatasaray'a gideceği iddiaları İngiliz taraftarlarını sinirlendirdi!

Spor Arena Dış Haber | Yeni sezon için sol bek bölgesine takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın Leeds United ile sözleşme yenileme görüşmelerinde sonuç alamayan Ezgjan Alioski ile ön sözleşme imzaladığı belirtilmişti.

İngiliz basını, Makedon sol bekin sarı kırmızılı kulüple prensip anlaşmasına vardığını ve yeni sezonda Alioski'nin Galatasaray forması giyeceğini belirtmişti.

İNGİLTERE'DEN SERT TEPKİ

Alioski'nin Galatasaray'a transfer olacağı haberlerinin çıkmasının ardından ise Leeds taraftarları 29 yaşındaki futbolcuya sert tepki gösterdi.

2000 yılında Galatasaray ile Leeds arasında çıkan olayları hatırlatan İngiliz taraftarları, eğer Alioski'nin Galatasaray'a gitmesi halinde Makedon futbolcuyu asla affetmeyeceklerini dile getirdi.

''EĞER GALATASARAY'A GİDERSE...''

Dailymail'in haberine göre Leeds taraftarları, Alioski'nin Galatasaray'a gitmesine engel olmaya çalışırken sosyal medyadan yapılan yorumlar dikkat çekti. Bir Leeds taraftarı, Alioski için ''Eğer Alioski oraya giderse Leeds taraftarlarının gözündeki değerini bitirir.'' derken diğer bir taraftar, ''Alioski gerçekten Galatasaray'a gidiyorsa sezon sonuna kadar onu oynatmayalım. Yerine U23 takımından bir sol bek oynasın daha iyi!'' paylaşımını yaptı.

10 NUMARALI SOL BEK

4 sezondur Leeds United forması giyen 29 yaşındaki oyuncu, 2017 yılında Lugano'dan 2.5 milyon avro karşılığında İngiliz ekibinin yolunu tutmuştu.

Leeds United'la toplam 162 maça çıkan Ezgjan Alioski, 22 gol atıp 16 da asist yaptı. Kuzey Makedonya Milli Takımı formasını da bugüne kadar 39 kez giyen Alioski, 7 gol attı. Ezgjan Alioski, savunma oyuncusu olmasına karşın, Leeds United'da 10 numaralı formayı giyiyor.

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