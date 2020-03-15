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Futbol
Haber Giriş: 15.03.2020 - 13:55,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Ezequiel Garay Corona Virüsü'ne yakalandı!

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Son Dakika | Ezequiel Garay Corona Virüsü'ne yakalandı!
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Valencia forması giyen Arjantinli stoper Ezequiel Garay, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Garay, haberi şu sözlerle duyurdu:

"2020'nin kötü başladığı aşikar. Koronavirüs testim pozitif çıktı. Kendimi iyi hissediyorum. Verilen direktifleri dikkate alıp izole bir şekilde hayatıma devam ediyorum"

Valencia'nın Atalanta ile deplasmanda oynadığı maça götürülmeyen Garay'ın virüse İspanya'da yakalandığı düşünülüyor.

İspanya'da Koronavirüse yakalanan insan sayısı 6 bin 394, ölüm sayısı ise 198 olarak açıklanmış durumda. Garay ise İspanya La Liga'da koronavirüse yakalanan ilk futbolcu oldu.

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