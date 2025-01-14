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Ezeli rakipten Real Madrid'e Arda Güler darbesi! İspanyol basını yazdı: Avrupa'da yer yerinden oynayacak

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#Transfer#Arda Güler#Real Madrid
Ezeli rakipten Real Madride Arda Güler darbesi İspanyol basını yazdı: Avrupada yer yerinden oynayacak
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2025 20:23

Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Barcelona'ya 5 golle mağlup olan Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler süre bulamazken İspanyol basınından sansasyonel bir transfer iddiası geldi.

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İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona'ya 5-2 mağlup olan Real Madrid'de Arda Güler'in hiç süre almaması tepkileri beraberinde getirirken bomba bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Real Madrid'in İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona'ya 5-2 mağlup olduğu karşılaşmada Arda Güler'in hiç süre almaması olay oldu.

Real Madrid, El Clasico'da Barcelona tarafından hezimete uğratıldıktan sonra Madridistaslar sosyal medyada Arda Güler için kazan kaldırdı.

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Ezeli rakipten Real Madride Arda Güler darbesi İspanyol basını yazdı: Avrupada yer yerinden oynayacak

ARDA GÜLER İSYANI

Ezeli rakipleri Barcelona'ya karşı alınan ağır yenilgisi sonrası tepkiler Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'ye yönelirken eleştirilerin sebebi aynıydı.

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Hem Real Madridli taraftarlar hem de İspanyol basını, milli yıldız Arda Güler'in oynatılmamasını eleştirirken okların hedefindeki isim Carlo Ancelotti oldu.

HEM TARAFTAR HEM MEDYA ELEŞTİRDİ

Real Madrid taraftarları sosyal medya hesaplarından İtalyan teknik adamla yolların ayrılması gerektiğini ifade eden yorumlar yaptı.

İspanyol medyası da Ancelotti'nin Arda Güler kararını eleştirirken yıldız orta sahanın oynatılmamasını büyük hata olarak nitelendirdi.

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Ezeli rakipten Real Madride Arda Güler darbesi İspanyol basını yazdı: Avrupada yer yerinden oynayacak

BÜYÜK SES GETİRECEK TRANSFER İDDİASI

Bu gelişmelerin ardından İspanyol basını, Arda Güler'in Real Madrid'de mutsuz olduğunu iddia ederek büyük ses getirecek bir transfer dedikodusunu manşetlerine taşıdı.

El Clasico sonrası milli futbolcunun ayrılığı düşündüğü öne sürülürken yeni adresiyle ilgili ise sansasyonel bir dedikodu gündeme getirildi.

Real Madrid'e transfer olmadan önce Barcelona'nın kapısından dönen Arda Güler için Katalan devinin yeniden devreye girebileceği belirtildi.

LUIS FIGO ÖRNEĞİ VE STRATEJİ VURGUSU

Yıllar önce Luis Figo'nun Barcelona'dan Real Madrid'e transferi örnek gösterildi ve Arda Güler'in de böyle bir transfer gerçekleştirerek tarihe geçebileceği aktarıldı.

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Bu transferin Barcelona'yı sadece saha içinde güçlü kılmayacağı, Real Madrid'e stratejik olarak da bir darbe vurulacağı ifade edildi.

Ezeli rakipten Real Madride Arda Güler darbesi İspanyol basını yazdı: Avrupada yer yerinden oynayacak

ARDA GÜLER'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Real Madrid formasıyla bu sezon sahaya çıktığı maçlarda 3 gol ve 3 asistle toplamda 6 gole katkı sağlayan Arda Güler, hem İspanyol futbolunun hem de dünya futbolunun parlayan yıldızları arasında yer alıyor.

Son olarak Kral Kupası’ndaki performansıyla adından söz ettiren milli futbolcu, büyük maçlardaki özgüveniyle Real Madrid taraftarlarının sevgisini kazanmaya devam etse de yeteri kadar forma şansı bulamıyor.

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#Transfer#Arda Güler#Real Madrid

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