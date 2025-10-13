Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu!

Haberin Devamı

Selçuk Şahin'le geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran Eyüpspor, teknik direktörlük görevi için Orhan Ak ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Eflatun-sarılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Eyüpspor’umuz , Teknik Direktör Orhan Ak ile prensipte 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Resmi imza töreni bugün saat 16.00’da Kemerburgaz Eyüpspor Tesisleri’nde gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.

Son olarak geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Orhan Ak; 18 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayarak neticesinde 1.44 puan ortalaması yakalamıştı.

Eyüpspor, 8 haftası geride kalan Süper Lig'de topladığı 5 puanla 16. sırada, düşme hattında yer alıyor.

Eflatun-sarılı ekip, Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek.

