Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu!

#Süper Lig#Eyüpspor#Orhan Ak
Eyüpsporun yeni teknik direktörü belli oldu
Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Selçuk Şahin'den boşalan teknik direktörlük görevine Orhan Ak'ın getirildiğini açıkladı.

Selçuk Şahin'le geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran Eyüpspor, teknik direktörlük görevi için Orhan Ak ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Eflatun-sarılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Eyüpspor’umuz , Teknik Direktör Orhan Ak ile prensipte 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Resmi imza töreni bugün saat 16.00’da Kemerburgaz Eyüpspor Tesisleri’nde gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.

Son olarak geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Orhan Ak; 18 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayarak neticesinde 1.44 puan ortalaması yakalamıştı.

Eyüpspor, 8 haftası geride kalan Süper Lig'de topladığı 5 puanla 16. sırada, düşme hattında yer alıyor.

Eflatun-sarılı ekip, Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek.

#Süper Lig#Eyüpspor#Orhan Ak

