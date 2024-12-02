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Eyüpspor'un golünde dikkatlerden kaçan detay: 1 dakika sürdü

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#Galatasaray#Eyüpspor#Süper Lig
Eyüpsporun golünde dikkatlerden kaçan detay: 1 dakika sürdü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2024 18:32

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray ile 2-2 berabere kalan Eyüpspor'un ilk golündeki detay dikkat çekti.

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Ligin geri kalan bölümünde 12 galibiyeti olan Galatasaray, ikinci beraberliğini Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor karşısında yaşadı.

Rams Park'ta 4 golün atıldığı mücadelede Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'un Emre Akbaba ile bulduğu goldeki detay dikkat çekti.

Müsabakanın 13. dakikasında Emre Akbaba'nın kaydettiği golle 1-0 öne geçen Eyüpspor, bu gole yaklaşık 1 dakikalık paslaşmanın ardından ulaştı.

Karşılaşmanın 12. dakikasında kaleci Berke Özer'le başlayan paslaşma, tam 59 saniye sonra Emre Akbaba'nın vuruşunda gole dönüştü.

Galatasaraylı futbolcuların yoğun presini pas yaparak aşan Eyüpspor takımı, kalecisiyle başlattığı atakta gole ulaşırken Süper Lig'de şimdiden sezonun en güzel gollerinden birine imza attı.

Eyüpsporun golünde dikkatlerden kaçan detay: 1 dakika sürdü

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ESKİ TAKIMINA GOL ATAN EMRE AKBABA SEVİNMEDİ

Galatasaray formasını bir dönem giyen ikas Eyüpsporlu futbolcu Emre Akbaba, attığı golden sonra sevinmedi.

Sarı-kırmızılı takımda 2018-2021 sezonlarında forma giyen Emre, Eyüpspor ile eski takımına karşı mücadele etti.

Tecrübeli oyuncu, müsabakanın 13. dakikasında fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Eflatun-sarılı oyuncu, attığı golün ardından gol sevinci yapmazken sadece takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.

Eyüpsporun golünde dikkatlerden kaçan detay: 1 dakika sürdü

BERKE ÖZER KURTARIŞLARIYLA MAÇA DAMGA VURDU

Eyüpspor kalecisi Berke Özer, yaptığı kurtarışlarla takımının aldığı 1 puanda önemli rol oynadı.

Maçın 31. dakikasında Lucas Torreira'nın net şutunda gole engel olan Berke, ilk yarının sonlarında Gabriel Sara'nın vuruşunda direk dibinde topu kornere çekerek önemli bir kurtarışa imza attı.

Genç kaleci, Galatasaray'ın 45+5. dakikada bulduğu gol öncesinde üst üste Davinson Sanchez ve Roland Sallai'nin şutlarını önlese de Barış Alper Yılmaz, dönen topu tamamlayarak fileleri havalandırdı.

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Berke Özer, ikinci yarıda da kurtarışlarına devam etti.

Müsabakanın 53. dakikasında karşı karşıya pozisyonda Barış Alper'e geçit vermeyen eflatun-sarılı takımın kalecisi, 70. dakikada Sallai, 80. dakikada ise Metehan Baltacı'nın kafa vuruşlarında topun sahibi oldu.

Berke, 87. dakikada da Kerem Demirbay ve Elias Jelert'e üst üste iki şutunda gole izin vermedi.

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#Galatasaray#Eyüpspor#Süper Lig

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