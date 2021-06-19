MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriEyüpspor'dan transferde Umut Bulut ve Bogdan Stancu bombaları!
GeriFutbol Eyüpspor'dan transferde Umut Bulut ve Bogdan Stancu bombaları!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 19.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Eyüpspor'dan transferde Umut Bulut ve Bogdan Stancu bombaları!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eyüpspor'dan transferde Umut Bulut ve Bogdan Stancu bombaları!

Eflatun sarılı kulüp, uzun yıllar Süper Lig’de forma giyen iki santrforu 1+1 yıllığına renklerine bağladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyon olarak TFF 1. Lig’e yükselen Eyüpspor, transferde fırtına gibi esiyor.

Eflatun sarılı takım, Fransız stoper Teddy Mezague ve Samsunspor ile sözleşmesi sona eren savunmacı Yalçın Kılınç’ın ardından forvet oyuncuları Umut Bulut ve Bogdan Stancu’yu renklerine bağladı.

Son Dakika Transfer Haberi... Bogdan Stancu resmen Eyüpsporda İmzalar atıldı
Son Dakika Transfer Haberi... Bogdan Stancu resmen Eyüpspor'da! İmzalar atıldı

Geçen sezon Yeni Malatyaspor’da forma giyen Umut’la, yıllık 900 bin TL’den 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Gençlerbirliği ile yollarını ayıran Stancu ile de 1+1 yıllık mukavele yapıldı.

Eyüpspor Başkan Vekili Fatih Kulaksız, TFF 1. Lig’de zirveye oynayan bir takım oluşturma amacıyla transfer çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi