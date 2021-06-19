Eyüpspor'dan transferde Umut Bulut ve Bogdan Stancu bombaları!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyon olarak TFF 1. Lig’e yükselen Eyüpspor, transferde fırtına gibi esiyor.

Eflatun sarılı takım, Fransız stoper Teddy Mezague ve Samsunspor ile sözleşmesi sona eren savunmacı Yalçın Kılınç’ın ardından forvet oyuncuları Umut Bulut ve Bogdan Stancu’yu renklerine bağladı.

Geçen sezon Yeni Malatyaspor’da forma giyen Umut’la, yıllık 900 bin TL’den 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Gençlerbirliği ile yollarını ayıran Stancu ile de 1+1 yıllık mukavele yapıldı.

Eyüpspor Başkan Vekili Fatih Kulaksız, TFF 1. Lig’de zirveye oynayan bir takım oluşturma amacıyla transfer çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.