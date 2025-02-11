Eyüpspor'dan sürpriz atak: Arda Turan, Galatasaray'dan Eyüp Aydın'ı istiyor!

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Transfer döneminin kapanmasına saatler kala, takımların takviye çalışmaları devam ediyor. Eyüpspor, Galatasaray’ın 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Eyüp Aydın için harekete geçti.
Eyüp Aydın’ın kiralanması için Galatasaray tarafıyla anlaşmaya varan Eyüpspor, oyuncunun kararını bekliyor.
ARDA TURAN İSTİYOR
Öte yandan teknik direktör Arda Turan da genç orta saha oyuncusunu takımında görmek istiyor.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 2 resmi maça çıkan 20 yaşındaki futbolcu, 1 gol kaydetti ve 80 dakika süre aldı.