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Eyüpspor'dan sürpriz atak: Arda Turan, Galatasaray'dan Eyüp Aydın'ı istiyor!

Güncelleme Tarihi:

#Eyüpspor#GALATASARAY#Eyüp Aydın
Eyüpspordan sürpriz atak: Arda Turan, Galatasaraydan Eyüp Aydını istiyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2025 19:47

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Galatasaray’ın 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Eyüp Aydın’ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

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Transfer döneminin kapanmasına saatler kala, takımların takviye çalışmaları devam ediyor. Eyüpspor, Galatasaray’ın 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Eyüp Aydın için harekete geçti.

Eyüp Aydın’ın kiralanması için Galatasaray tarafıyla anlaşmaya varan Eyüpspor, oyuncunun kararını bekliyor.

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ARDA TURAN İSTİYOR

Öte yandan teknik direktör Arda Turan da genç orta saha oyuncusunu takımında görmek istiyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 2 resmi maça çıkan 20 yaşındaki futbolcu, 1 gol kaydetti ve 80 dakika süre aldı.

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#Eyüpspor#GALATASARAY#Eyüp Aydın

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