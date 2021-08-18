Eyüpspor'dan iki transfer

TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, geçen sezon GZT Giresunspor'da forma giyen Caner Hüseyin Bağ'ı kadrosuna dahil etti.

Eyüpspor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 30 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Caner Hüseyin Bağ'a 'Hoş geldin.' diyor, eflatun-sarılı formayla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

METE KAAN DEMİR'İ BAŞAKŞEHİR AÇIKLADI

Medipol Başakşehir'de sözleşmesi bir yıl uzatılan Mete Kaan Demir, TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'a kiralık olarak gönderildi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mete Kaan Demir, sözleşmesi bir yıl uzatılarak 2021-2022 sezonunun sonuna dek Eyüpspor'a kiralandı. Sözleşmenin kulübümüz ve Mete Kaan Demir için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza Eyüpspor'da başarılar dileriz." denildi.

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