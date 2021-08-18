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Futbol
AA
Haber Giriş: 18.08.2021 - 16:49 | Son Güncelleme:

Eyüpspor'dan iki transfer

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Eyüpspor'dan iki transfer

TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor, Giresunspor'da forma giyen Caner Hüseyin Bağ'ı bonservisiyle, Başakşehir'den Mete Kaan Demir'i ise kiralık olarak kadrosuna kattı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, geçen sezon GZT Giresunspor'da forma giyen Caner Hüseyin Bağ'ı kadrosuna dahil etti.

Eyüpspor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 30 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Caner Hüseyin Bağ'a 'Hoş geldin.' diyor, eflatun-sarılı formayla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

METE KAAN DEMİRBAŞAKŞEHİR AÇIKLADI

Medipol Başakşehir'de sözleşmesi bir yıl uzatılan Mete Kaan Demir, TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'a kiralık olarak gönderildi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mete Kaan Demir, sözleşmesi bir yıl uzatılarak 2021-2022 sezonunun sonuna dek Eyüpspor'a kiralandı. Sözleşmenin kulübümüz ve Mete Kaan Demir için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza Eyüpspor'da başarılar dileriz." denildi.

Eyüpspordan iki transfer

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