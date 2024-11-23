Eyüpspor'dan hakem tepkisi! 'Basit kartlar verildi'

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Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yavaş, değerli ve iyi bir ekibe karşı oynadıklarını belirtti.

Rizespor'un iyi takım olduğunu anlatan Yavaş, "Lig başında istediği sonuçları alamadılar ama bu süreci iyi yönettiler ve son haftalarda ciddi puanlar topladılar. Formda bir şekilde karşımıza çıktılar. Rizespor fiziksel kapasitesi yüksek, dinamik, tempo yükseltmeye çalışan ve temaslı oyunu tercih eden bir ekipti. Mücadeleye dayalı bir müsabaka oynayacağımızı öngörmüştük keza öyle oldu. İlk yarıda buna iyi cevap verdik. Genellikle ikili mücadelelerden galip çıkan taraf bizdik. Oyun kontrolümüzde gidiyordu, skoru artırabilecek şansları da yakaladık. İkinci devre top bizdeyken üretken değildik. Sonrasında maalesef bize yakışmayan 2 çok basit gol yedik." ifadelerini kullandı.

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Umut Meraş'ın sakatlığına rağmen "iyi niyetiyle" topu oyun alanının dışına atmadığını anlatan Yavaş, "Çaykur Rizespor'u tebrik ediyoruz iyi mücadele ettiler. Üzgünüz çünkü kendi sahamızda sonuç olarak iyi gidiyorduk. Sahamızda ilk mağlubiyetimizi yaşadık. Önemli bir 3 puan kaybettiğimizi düşünüyoruz." şeklinde görüş belirtti.

"Sahada kötü bir hakem performansı vardı"

Kerem Yavaş, hakem Ali Şansalan'ın maçta kötü performans gösterdiğini savundu.

Hakemler hakkında konuşmadıklarına dikkati çeken Yavaş, şunları kaydetti:

"Sahada kötü bir hakem performansı vardı. Hakem hakkında bugüne kadar pek konuşmadık ama bu da futbolda bir faktör. 3'ü de sınırda olan 3 oyuncumuza basit kartlar verdi. İtirazdan ve ufak temastan. Biz bunların doğru olduğunu kabul etmek istiyoruz. Akintola ilk sarı karttan sonra 2 net sarı kart görebilecek pozisyondaydı. Biraz terazi burada rakibe kaydı diye düşünüyoruz."

İlhan Palut: "Güzel bir galibiyet aldık"

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Palut, keyifli bir maç oynandığını ifade etti.

Sahada iki takımın da pozitif oynamaya çalıştığını dile getiren Palut, "İki takım da kendi oyunlarını sahaya yansıtmak istedi. Üçüncü bölgeye 2 takım da çokça gitti. Sahada kıran kırana bir mücadele vardı. Eyüpspor bugüne kadar ligin en fazla ikili mücadele kazanan takımıydı. En ofansif oyuncularımız dahil her oyuncumuzdan savunma katkısı istemiştik. Önde baskı yaptığımız zamanlarda son derece etkili olduk, toplar kazandık. Negatif tarafımız topun arkasına geçtiğimiz anlardı. Burada topu çok geç kazandık, burada daha iyi olmalıydık. Eyüpspor iyi bir takım, ne yapmak istediğini bilen bir takım. Böyle iyi bir takıma karşı deplasmanda güzel bir galibiyet aldık." diye konuştu.

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İlhan Palut, Süper Lig'deki performansı hakkında şunları kaydetti:

"Geriye çok dönmek istemiyorum ama Fenerbahçe maçı Dzeko'nun golüne kadar çok iyiydik, biraz şanssızdık. Galatasaray maçının anlatımı yok. Arada 3 tane 1-0'lık maç var. Yıprandık, insanlar bize güveniyor. 'Zarar mı veriyoruz.' diye düşündüğüm anlar da oldu ama camiadan güven ve destek gördüm. 5 kere mağlup oluyorsunuz ama size güvenlerini gösteriyorlar. Bu ekstra yük yüklüyor ama biz hep çalışmaya devam ettik. Skorlara ihtiyacımız olduğunu söyledik. Ritim yakalarsak benliğimizi bulabileceğimizi düşündük. Hocaların böyle periyotlarda değişmesiyle alakalı genel fikrime gelecek olursak kulüp kendi için doğru olmayan hocayı hissediyorsa 2 maç sonra da değişiklik olabilir ama burada bir uyum söz konusu. Kendim için söylemiyorum ama hedef birlikteliğinin görüldüğü ortamlarda antrenöre güvenip yola devam etmek lazım. Futbolda istikrar önemli."