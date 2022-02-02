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Eyüpspor'dan bir transfer bombası daha! Stephane Badji imzaladı...

#Transfer#Stephane Badji#Eyüpspor
Eyüpspordan bir transfer bombası daha Stephane Badji imzaladı...

Süper Lig'de daha önce Kayserispor, Başakşehir ve Bursaspor formaları da giyen ve bu sezon Ludogorets formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde de boy gösteren Stephane Badji, 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor ile sözleşme imzaladı.

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Spor Toto 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Eyüpspor, kadrosuna bir tecrübeli ismi daha dahil etti ve Stephane Badji ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Eyüpspor'dan yapılan açıklama şöyle;

Eyüpspor’umuza Hoş Geldin Stéphane Badji!

Eyüpspor’umuz, Ludogorets Razgrad’dan Stéphane Badji’yi 1.5 yıllığına renklerine bağladı.

Orta sahada görev yapan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, bu sezon Ludogorets ile 7 Şampiyonlar Ligi, 6 Avrupa Ligi maçına çıktı.

Eyüpspordan bir transfer bombası daha Stephane Badji imzaladı...

Stéphane Badji transferiyle ilgili Asbaşkanımız Fatih Kulaksız: ''Stephane Badji ile sözleşme imzaladık. Çok önemli ve zor bir transferi gerçekleştirmiş olduk. Her iki taraf için de hayırlısı olsun. Bulgaristan futbolunun önemli bir değeri olan Ludogorets Başkanı Sayın Alexander Alexandrov’a bu transferdeki yardımları için çok teşekkür ediyorum.’’ ifadelerini kullandı.

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Stéphane Badji’ye hoş geldin diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz.

ŞAMPİYONLUĞUN HİKAYESİNİ SPOR ARENA'YA ANLATMIŞLARDI

Geçen sezon Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta şampiyon olan Eyüpspor’da, Başkanı Murat Özkaya ve Asbaşkan Fatih Kulaksız, şampiyonluğun hikayesini, orta ve uzun vadeli hedeflerini, kulüp yapılanmasını ve dikkat çeken hayallerini Spor Arena’ya açıklamıştı.

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#Transfer#Stephane Badji#Eyüpspor

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