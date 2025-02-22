Eyüpspor'dan Berke Özer için transfer açıklaması

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Süper Lig'in 25. haftasında dün akşam sahasında Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan Eyüpspor'da asbaşkan Fatih Kulaksız, Portekiz ekibi Portimonense'den kaleci Berke Özer'in sonraki satışından doğan yüzde 20'lik payı kulüple anlaşarak aldıklarını ifade etti.

"BERKE ÖZER İÇİN HİÇBİR KULÜBE SÖZ VERMEDİK"

Berke Özer'in sezon sonunda transferi konusunda hiçbir kulübe söz vermediklerinin altını çizen Eyüpspor Kulübü Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Berke Eyüpspor'un sözleşmeli oyuncusu. Dün itibarıyla Portimonense kulübünün yüzde 20 payı, sonraki satıştan payı vardı. Onlarla anlaştık ve o yüzde 20 payı da aldık. Şu an Berke'nin yüzde 60'ı Eyüpspor'da, yüzde 40'ı da Fenerbahçe'de. Sezon sonunda menfaatimiz doğrultusunda bir teklif gelirse değerlendireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR, ANCAK...

24 yaşındaki file bekçisinin Eyüpspor'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek ancak Eflatun-sarılı kulübün sözleşmeyi uzatma opsiyonu bulunuyor.

BERKE ÖZER'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Eyüpspor formasıyla Süper Lig'de 23 maça çıkan Berke Özer, 9 maçta kalesini gole kapatırken, kalan maçlarda 22 gol yedi.