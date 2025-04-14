Eyüpspor'dan Berke Özer açıklaması!

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Süper Lig’in 31’inci haftasında Eyüpspor sahasında Adana Demirspor’u 6-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından eflatun-sarılı ekibin asbaşkanı Fatih Kulaksız, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Adana Demirspor’un zor zamanlardan geçtiğini ifade eden Fatih Kulaksız, lacivert-mavili ekibin yeniden eski günlerine dönmesini temenni etti. Oyuncularına teşekkür eden Kulaksız, “Bizim durduğumuz yer aynı yer. Puan kayıpları veya galibiyetlerden sonrada oyuncularımızla gurur duyduğumuzu, teknik ekibe teşekkür ettiğimizi ifade ediyorum. Bence çok önemli bir başarılı elde ettik. Tekrar tekrar aynı şeyleri söylemeye gerek yok. Net bir skor, gurur duyuyoruz. Adana Demirspor’un durumu zor. Transfer yasakları var. Genç oyuncularla mücadelede ediyorlar. Zor durumdalar. Adana Demirspor büyük bir camia. Ben bir futbol adamı olarak tekrar eski günlerine dönmelerini temenni ediyorum. Yeniden Adana şehrinin gurur duyacağı bir takım olurlar. Onlara da başarılar diliyorum. Yolları açık olsun” diye konuştu.

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‘ZOR BİR FİKSTÜRE GİRİYORUZ’

Ligi 3’üncü sırada bitirmeleri için bir umut doğduğuna dikkat çeken Fatih Kulaksız, “Bugün 3’üncü sırada bulunan Samsunspor ile farkı 1 puana indirdik. Geçtiğimiz hafta 5’inci olmak da çok değerli diyorduk. Şimdi 3’üncü olmak için de bir umut doğdu. Çok zor bir fikstüre giriyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Lig bittiğinde puan durumuna bakıp, karar vereceğiz” şeklinde konuştu.

‘BERKE’YE BİR İLGİ VAR’

Bu sezon gösterdiği performansla A Milli Takım’a kadar yükselen ve Avrupa ekiplerinin radarına giren Berke Özer’e ilgi duyan takımlar olduğunu belirten Kulaksız, “Bizim gibi Anadolu kulüpleri için gelirler çok az. Giderin ortalama yarısını bile karşılayamıyorsun. Dolasıyla kulüplerin ayakta kalabilmesi için oyuncu satışı çok olası bir durum. Bu yapmak zorundayız. Sadece biz değil, diğer kulüplerde aynı şekilde. Devre arasında Ahmed Kutucu’yu Galatasaray’a verdik. Şimdi Berke Özer, potansiyeli olan bir oyuncu. Bugün oyuna giren Hamza Akman, Hüseyin Maldar onlarda genç, yeni yetişen oyuncular. Berke’ye bir ilgi var. Sadece Newcastle değil, Liverpool’unda scout ekibi de buradaydı. Ama elimize gelen bir talep yok. O kulüplerden bize yazı geliyor, biz onların biletlerini yüklüyoruz ve gelip izliyorlar. Eğer sonrasında bir teklif gelirse, birinci ağızdan en doğru bilgiyi veririz” ifadelerini kullandı.

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‘OLDUĞUMUZ DURUMDAN MEMNUNUZ’

Bulundukları durumdan memnun olduklarını dile getiren Kulaksız, “Bizim 8 kişilik bir scout ekibimiz var. Her mevkiye çalışıyorlar. Biz transfer döneminde neye ihtiyaç duyarsak teknik heyet ile onun üzerinde çalışıyoruz. Eyüpspor’un bu noktada Süper Lig’de ilk senesi olmasına rağmen teknik anlamda bir planı ve vizyonu var. Bizde bunu çalışma arkadaşlarımızla birlikte daha ileri taşımak için çalışmaya devam ediyoruz. Biz olduğumuz durumdan memnunuz” şeklinde konuştu.

Daha önce alt yaş kategorilerinde Rizepor’da oynadığını ve kendisi için duygusal bir maç olacağını söyleyen Fatih Kulaksız, sözlerini şöyle noktaladı:

“Rize benim memleketim. Ben daha önce Rizespor’un Profesyonel Olmaya Aday Futbolcular (PAF) Takımı’nda oynadım. Benim için duygusal bir maç olacak. Biz Rize’yi burada en güzel şekilde karşıladık. Eminim onlarda bizi en güzel şekilde karşılayacaktır. Orası da bizim kendi takımımız gibi, öyle görüyoruz. Biz Eyüpspor olarak her zaman her şekilde oynayıp, 3 puanı alıp takımı en iyi yere taşımak istiyoruz.”

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