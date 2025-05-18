Eyüpspor'dan Arda Turan açıklaması: 'Sadece Shakhtar Donetsk'ten değil, Avrupa'nın birkaç önemli kulübünden ilgi oldu'

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Ülker Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kulaksız, sarı-lacivertli ekibi galibiyetten dolayı tebrik ederek, "Misafirperverliğinden dolayı Fenerbahçe yönetimine teşekkür ediyoruz. Biz, bir ilçe takımını başkanımız Murat Özkaya ile 2. Lig'den aldık, önce 1. Lig'e, oradan da Süper Lig'e taşıdık. Eyüpspor'un bu hafta itibarıyla altıncı sırada olması; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi saygı duyduğumuz büyük takımlarla mücadele ediyor olması bize çok gurur veriyor. Küme düşme stresiyle de burada olabilirdik. Çok rahat şekilde geldik. Takımımızın oynadığı oyunla gurur duyduk. Yenildik, rakibimizi tebrik ettik. Sezon başından bu yana yaklaşık 6 yıldır hiç hakem konuşmadan, kimseye hakaret etmeden, kavga etmeden, futbolun fair play ruhunu ön plana çıkaran bir duruşumuz var." diye konuştu.

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Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'a Avrupa'nın önemli kulüplerinden ilginin olduğunu vurgulayan Fatih Kulaksız, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Sezon başında Erencan Yardımcı'yı Hoffenheim'a, sezon içinde Ahmed Kutucu'yu Galatasaray'a verdik. Başka sporcu arkadaşlarımızı da çeşitli takımlara verdik. Üç oyuncuda 12 milyon avro gibi önemli bir gelir elde ettik. Bugün itibarıyla da hocamız Arda Turan'a, oyuncumuz Berke Özer'e Avrupa'nın önemli takımlarından teklifler var. Ben yaptığımız işin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Süre bulmasalar da milli takıma Berke Özer'i, Ahmed Kutucu'yu, Emre Mor'u gönderdik. Bugün itibarıyla futbola doğru şekilde hizmet ettiğimizi düşünüyorum. Eyüpspor gelecek yıllarda da bu çizgisini koruyacak."

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı kutlayan Kulaksız, "İki takımın ligi önde götürdüğü, bütçeler arasında farkın olduğu, Anadolu kulüplerinin bu iki takımla hem bütçe hem kadro planlaması anlamında çok rekabet etmesinin mümkün olmadığı bir sezon. Bunu başarmak için bizim gibi kulüplerin geliri büyük takımların 20'de 1'i gibi. Bunları artırmak lazım. Biz Galatasaray ve Fenerbahçe ile rekabet edebilirsek onlar da Avrupa kupalarında daha iyi dereceler elde edecektir. Ama biz buralarda onlara karşı koyamazsak tüm Anadolu kulüpleri adına konuşuyorum, onlar da Türk milletinin beklediği dereceyi elde edemeyecek. Bunu çözmek gerekiyor. Oyun olarak da Avrupa'da 20 senede açılan makası kapatmamız lazım." ifadelerini kullandı.

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"ARDA TURAN'A AVRUPA'NIN BİRKAÇ ÖNEMLİ KULÜBÜNDEN İLGİ OLDU"

Eflatun-sarılı kulübün asbaşkanı Fatih Kulaksız, teknik direktör Arda Turan ile ilgili gelecek hafta bir karar verileceğini belirtti.

Kulaksız, Arda Turan ile kulüp yönetiminin karşılıklı verilen sözlerin arkasında durduğunu anlatarak, "Sadece Shakhtar Donetsk'ten değil, Arda Turan'a Avrupa'nın birkaç önemli kulübünden ilgi oldu. Biz 2,5 sene önce Arda hoca ile anlaştığımızda Eyüpspor yeni bir yapılanma ile Avrupa'da onun edindiği deneyimle teknik direktörlük hayatının başlangıcında hocamızın da gelişip takımımıza katkı verip, kendisini kanıtlayabileceği bir ortamı hazırlamamız gerekiyordu. Bu noktada söz birliğimiz vardı. İki, üç sene sonra Avrupa'da önemli bir teklif gelmesi durumunda da ona iyi yerleri layık gördüğümüz için kolaylık sağlayacağımızı ifade etmiştik. Bu maçtan sonra Arda hocamızın geleceğiyle ilgili bir karar vereceğiz. Giderse onun başarılarını takip edip onunla gurur duyacağız. Kalırsa da yeni sezon için en iyi şekilde planlamamızı yapıp önümüzdeki sene aynı çizgide mücadele edecek bir takım kuracağız. Arda hocamızın durumu daha netlik kazanmadan yeni teknik direktör arayışı için bir şey söylemem doğru olmaz." diyerek konuşmasını tamamladı.

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