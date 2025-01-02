Eyüpspor'dan Ahmet Kutucu ve Berke Özer için açıklama: Talibi çok

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Süper Lig'de ilk yarıda gösterdiği performanslarla dikkatleri üzerine çeken Eyüpsporlu Ahmed Kutucu ve Berke Özer için transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Galatasaray'ın iki isimle ilgilendiği yönünde çıkan haberlerle ilgili A Spor'a konuştu.

İşte Fatih Kulaksız'ın sözleri;

Ahmed Kutucu ve Berke Özer için büyük takımlar bilgi aldı. Yurt dışından da isteyen kulüpler var. İki oyuncumuz satış listesinde değil ama doğru şartlar oluşursa satışını düşünebiliriz. Galatasaray iki oyuncu için bilgi aldı. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da ilgisi var.

FENERBAHÇE'NİN PAYI VAR

Berke'nin satışından Fenerbahçe'ye %40 pay var. Söz hakkı ise sadece Eyüpspor'da.