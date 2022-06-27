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Eyüpspor'dan 10 flaş transfer hamlesi! Süper Lig'den 8 isimle anlaşma sağlandı

#Transfer#Eyüpspor#Uğur Demirok
Eyüpspordan 10 flaş transfer hamlesi Süper Ligden 8 isimle anlaşma sağlandı

Eyüpspor bu sezon Süper Lig'e yükselmek için tüm şartları zorluyor. Eflatun sarılılar, 10 önemli transfer hamlesine imza atarken bu isimler arasında Süper Lig'de forma giyen önemli oyuncular var.

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Bu sezon TFF 1. Lig'de şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturmak isteyen Eyüpspor, önemli transfer hamlelerine imza attı.

İstanbul ekibi ilk olarak Spor Arena'nın duyurduğu gibi Kazımcan Karataş'ın bonservisini Altay'dan aldı. Beşiktaş ve Galatasaray'ın da ilgilendiği oyuncuyla el sıkışan Eyüpspor, Kazımcan'ın iki yıllığına Eyüpspor'a kiraladı. Eflatun sarılı ekibin Süper Lig'e yükselmesi durumunda oyuncu hakları yeniden Eyüpspor'da olacak.

SAVUNMAYA ALPASLAN ÖZTÜRK - UĞUR DEMİROK İKİLİSİ

Eyüpspor, Galatasaray'dan Alpaslan Öztürk'le de kiralık olarak anlaştı. Yine Süper Lig'de bir başka tecrübeli stoper Uğur Demirok da eflatun sarılıların yolunu tuttu.

İstanbul ekibi savunmanın sol tarafını Adana Demirspor'dan Alper Uludağ ile güçlendirdi. Sağ bek için ise Ankaragücü'nde şampiyonluk yaşayan Mehmet Murat Uçar'la imzalar atıldı.

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ADANA DEMİRSPOR'DAN 4 TRANSFER HAMLESİ

Eyüpspor, Alper Uludağ ile birlikte Adana Demirspor'dan Sinan Kurt, Metehan Mimaroğlu ve Francis Ezeh'i renklerine kattı. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da bu oyuncuların bonservis bedeli ödenerek bırakıldığını aktardı.

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Yine Süper Lig'de son olarak Kayserispor forması giyen İbrahim Akdağ da orta saha rotasyonundaki bir diğer isim oldu.

FORVETE EMEKA EZE

Eyüpspor, forvet bölgesi için Keçiörengücü'nde çok iyi bir sezon geçiren Emeka Eze ile anlaştı. Emeka Eze, Francis Ezeh, Pa Dibba ve Umut Bulut ile birlikte hücum bölgesinde görev yapacak.

Eflatun sarılıl takım Kazımcan Karataş ve Erdem Gökçe'nin ardından birkaç genç, potansiyelli oyuncu daha kadrosuna kattı. Bu oyuncular farklı takımlara kiralık olarak gönderilecek. Transferlerin kısa zaman içerisinde resmi olarak da açıklanması bekleniyor.

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