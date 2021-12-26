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Eyüpspor'da Umut Bulut'un golü galibiyete yetmedi

#Eyüpspor#Umut Bulut#Spor Toto 1. Lig
Eyüpsporda Umut Bulutun golü galibiyete yetmedi

Spor Toto 1. Lig’in 19. haftasında Eyüpspor, sahasında Balıkesirspor ile 1-1 berabere kaldı.

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Maçtan dakikalar

4. dakikada sol kanattan Bilalli’nin yerden ortasında ceza sahası içinde Kethevoama’nın çapraz pozisyondan vuruşu direğin hemen üstünden auta gitti.

21. dakikada Timur’un kaleyi karşısına alıp yaklaşık 25 metreden çektiği şutu kaleci Atilla parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

22. dakikada Eyüpspor savunmasından Mikail’in rakip yarı sahaya gönderdiği topa Otoo istediği gibi dokunamayınca Balıkesirspor defansının arkasında bulunan Umut Bulut meşin yuvarlağın sahibi oldu. Bu oyuncunun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruş ağlarla buluştu. 1-0

32. dakikada Erdem’in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya altıpas içinde bulunan Kethevoama’nın arka direkteki kafa vuruşunu kaleci Emrullah tokatladı.

40. dakikada sağ kanattan Bilalli’nin yerden ceza alanına gönderdiği ortaya kimse dokunamayınca arkadan gelen Erdem’in sol çaprazdan gelişine çektiği sert şut filelere gitti. 1-1

69. dakikada Mete Kaan’ın ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruş kaleci Atilla’dan döndü. Kaleciden seken topu altıpasta önünde bulan Taha’nın dokunuşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

Stat: Eyüp
Hakemler: Turgut Doman xx, Deniz Turgut xx, Emrah Ünal xx
Eyüpspor: Emrullah xx, Uğur xx, Musah Muhammed xx, Yalçın xx, Bülent xx, Enes xx (Taha dk. 46 x), Timur xx, Mikail xx (Bekir dk. 75 x), Caner xx, Dibba xx (Mete dk. 46 xx), Umut xx
Yedekler: Çağlar Şahin, Kemal, Mehmet, Gökcan, Kozulj, Enes Ersoy
Teknik Direktör: Zafer Turan
Balıkesirspor: Atilla xx, Erdem xx, Sedat xx, Batuhan xx, Doğa xx, Kore xx, Cumali xx, Otoo xx (Oğuzhan dk. 73 x), Anıl xx (Muhammed Ali dk. 73 x), Bilalli xx (Birol dk. 90+6 ?), Kethevoama xx (Nwankwo dk. 73 x)
Yedekler: Yiğithan, Hüseyin
Teknik Sorumlu: İzzet Karakulak
Goller: Umut Bulut (dk. 22) (Eyüpspor), Erdem (dk. 40) (Balıkesirspor)
Sarı kartlar: Muhammed Ali, Sedat, Batuhan, Cumali (Balıkesirspor), Bekir (Eyüpspor)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eyüpspor#Umut Bulut#Spor Toto 1. Lig

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