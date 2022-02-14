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Eyüpspor'da Umut Bulut'tan Oğulcan Çağlayan'a penaltı jesti

#Oğulcan Çağlayan#Eyüpspor#Umut Bulut Eyüpspor
Eyüpsporda Umut Buluttan Oğulcan Çağlayana penaltı jesti

TFF 1. Lig'de gol sayısnı 13'e yükselten ve gol krallığında zirvede olan Umut Bulut, Bandırmaspor karşısında ilk maçına çıkan Oğulcan Çağlayan' jest yaptı.

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Devre arası transfer döneminde Galatasaray’dan Eyüpspor’a transfer olan Oğulcan Çağlayan, ilk resmi maçına çıktı. Genç oyuncu, Bandırmaspor mücadelesinin 55. dakikasında oyuna dahil oldu.

TFF 1. Lig’de üst sıralarda yer alan ve önümüzdeki sezon Süper Lig’e yükselmek için mücadelesini sürdüren Eyüpspor’un devre arası transfer döneminde Galatasaray’dan kadrosuna kattığı Oğulcan Çağlayan ilk resmi maçına çıktı. Spor Toto 1. Lig’in 24. hafta mücadelesinde Bandırmaspor’u konuk eden Eyüpspor’da karşılaşmanın 55. dakikasında Sekidika’nın yerine oyuna dahil olan Oğulcan Çağlayan, yeni takımında ilk maçına çıkmış oldu.

UMUT BULUT'TAN OĞULCAN ÇAĞLAYAN'A JEST

TFF 1. Lig'de gol sayısnı 13'e yükselten ve gol krallığında zirvede olan Umut Bulut, Bandırmaspor karşısında son dakikada kazanılan penaltıda Oğulcan Çağlayan'a jest yaptı.

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Eyüpsporda Umut Buluttan Oğulcan Çağlayana penaltı jesti

Krallık yarışında listenin başındaki Umut Bulut, penaltıyı Oğulcan Çağlayan'ın kullanmasını istedi. Oğulcan da net bir vuruşla topu filelere gönderdi.

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1 AY SONRA 39 YAŞINA GİRECEK

Yıllara meydan okuyan Umut Bulut, takımın en istikrarlı oyuncularından biri. Bu sezon 22 maçta forma giyen tecrübeli golcü bu karşılaşmaların 21'inde sahaya ilk 11'de çıktı.

Umut Bulut ligin bu bölümüne dek 13 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.

Eyüpsporda Umut Buluttan Oğulcan Çağlayana penaltı jesti

YENİ SÖZLEŞME YAPILACAK

Tarihinde ilk kez Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Eyüpspor'da attığı gollerle takımının zirve yarışında tutunmasına büyük katkı yapan Umut Bulut ile yeni sözleşme hazırlığı var.

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, geçtiğimiz aylarda Spor Arena'ya yaptığı açıklamada Umut Bulut'la sözleşmesini uzatmak için söz kestiklerini söyledi.

Kulaksız; "Umut gerek iş ahlakı, gerek preofesyonelliği, gerek takım içi liderliğiyle Türk futbolunun yetiştirdiği en büyük değerlerden birisi. Kendisinden çok memnunuz. Umut Bulut'u Eyüpspor'a getiren unsur tamamen onun hedefleri. Futbolu ilk başladığı gün gibi oynuyor. Sezon sonu mukavelesi bitiyor ama biz kendisiyle sözleştik. İnşallah Umut Bulut, Süper Lig'de kırdığı rekorları egale ederek Eyüpspor formasını terletmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

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#Oğulcan Çağlayan#Eyüpspor#Umut Bulut Eyüpspor

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