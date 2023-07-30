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Eyüpspor'da transfer harekatı! Arda Turan'ın takımı, Galatasaray'dan Metehan Baltacı'yı kadrosuna kattı

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#Transfer#Eyüpspor#Galatasaray
Eyüpsporda transfer harekatı Arda Turanın takımı, Galatasaraydan Metehan Baltacıyı kadrosuna kattı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2023 18:28

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Eyüpspor, Galatasaray'da 20 yaşındaki savunma oyuncusu Metehan Baltacı'yı 1 yıllığına kiralarken iç transferde ise Mete Kaan Demir ile sözleşme uzattı.

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Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Trendyol 1. Lig ekibi Eyüpspor, Galatasaray'dan transfer yapmaya hazırlanıyor.

Trendyol 1. Lig ekibi Eyüpspor, Galatasaray'da forma giyen 20 yaşındaki savunma oyuncusu Metehan Baltacı'yı 1 yıllığına kiralamak için sarı kırmızılılarla anlaşma sağladı.

Genç savunmacı, geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde Manisa FK formasıyla 9 lig maçına çıkmıştı.

Eyüpsporda transfer harekatı Arda Turanın takımı, Galatasaraydan Metehan Baltacıyı kadrosuna kattı

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METE KAAN, EYÜPSPOR'DA KALDI

Eyüpspor, Süper Lig'den birçok takımın transfer listesinde olan Mete Kaan Demir ile iki yıllık sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı.

Sol kanat, sağ kanat ve 10 numara mevkilerinde oynayabilen 25 yaşındaki oyuncu adı bir çok takımla anılıyordu.

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#Transfer#Eyüpspor#Galatasaray

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