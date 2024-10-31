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Eyüpspor'da Tayfur Bingöl formayı unuttu!

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#Tayfur Bingöl#Eyüpspor#Beşiktaş
Eyüpsporda Tayfur Bingöl formayı unuttu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2024 14:04

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Eyüpspor'un sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Tayfur Bingöl için dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, tarihinde ilk kez mücadele ettiği kulvara iddialı bir giriş yaptı.

Teknik direktör Arda Turan yönetiminde geride kalan 10 haftada 16 puan toplayan ve 4 galibiyet - 4 beraberlik - 2 yenilgi alan İstanbul ekibi, 5. sırada yer buldu.

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BEŞİKTAŞ SONRASI FORMAYI UNUTTU

Sezon başında yaptığı transferlerle dikkat çeken Eyüpspor'un kadrosuna kattığı isimler arasında Beşiktaş'tan kiralanan Tayfur Bingöl de bulunuyordu.

Ligin ilk 4 haftasında forma şansı bulan Bingöl, 5. haftada oynayamadığı Kayserispor maçının ardından Beşiktaş maçının son 10 dakikasında oyuna dahil oldu.

Beşiktaş'ın 90+1. dakikada geliştirdiği atakta Semih Kılıçsoy ile ceza sahası içinde ikili mücadeleye giren Bingöl, rakibine yaptığı müdahale sonrası penaltıya sebebiyet vermişti.

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Penaltı vuruşunu Immobile ile gole çeviren Beşiktaş, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmış ve Eyüpspor'un yenilmezlik serisi sona ermişti.

Tayfur Bingöl, Beşiktaş maçı sonrasında ise adeta formayı unuttu. Sırasıyla Gaziantep FK, Konyaspor, Göztepe ve Başakşehir'le karşılaşan Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan, 31 yaşındaki futbolcuya forma vermedi.

Bingöl, Gaziantep FK ve Göztepe maçlarında sakatlığı nedeniyle kadroda yer almamıştı.

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#Tayfur Bingöl#Eyüpspor#Beşiktaş

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