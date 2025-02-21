Eyüpspor’da Mame Thiam, Beşiktaş’ta Rafa Silva… İşte Misli’den günün oyuncu bahisleri

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Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A ve Bundesliga başta olmak üzere pek çok ligdeki karşılaşmalarda bulunan oyuncu bahisleriyle İddaacılar, yeni bir oyun deneyimi yaşıyor.

“Oyuncu Gol Atar”, “Oyuncu İlk Golü Atar”, “Oyuncu kaleyi bulan şut çeker” ve “Oyuncu Kart Görür” gibi bahislerin yanı sıra “Oyuncu Özel Kombosu” oyunlarıyla da Misli üyeleri farklı birçok seçeneğe oynayabiliyor.

Gol atar veya asist yapar, şut, faul, isabetli pas, ofsayt gibi seçeneklerin yer aldığı “Oyuncu Özel Kombosu” oyunları da İddaacılar tarafından fazlasıyla tercih ediliyor.

Misli, oyuncu bahisleriyle ilgili üyelerine dikkat çeken istatistikler sunmaya devam ediyor. İşte Cuma günü oynanacak maçlarda yer alan oyuncu bahisleriyle ilgili öne çıkan istatistikler!

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Eyüpspor – Beşiktaş / Oyuncu Gol Atar: Mame Thiam - 2.77 yerine 2.82

Eyüpspor’da Mame Thiam, ligde oynadığı son 5 maçta toplam 4 gol attı.

Eyüpspor – Beşiktaş / Oyuncu Gol Atar: Rafa Silva - 3.24 yerine 3.30

Beşiktaş’ta Rafa Silva, oynadığı son 4 maçın 3’ünde gol atmayı başardı.

Bristol City - Middlesbrough / Oyuncu Gol Atar: Delano Burgzorg

Middlesbrough’da Delano Burgzorg, ilk 11 başladığı son 3 lig maçında gol attı.

Leicester City – Brentford / Oyuncu Gol Atar: Kevin Schade

Brentford’da Kevin Schade, ligde oynadığı son 3 deplasman maçında gol attı.

Rennes – Reims / Oyuncu Gol Atar: Keito Nakamura

Reims’de Keito Nakamura, ligde deplasmanda oynadığı son 8 maçın 6’sında gol attı.

Celta Vigo - Osasuna / Oyuncu Gol Atar: Iago Aspas

Celta Vigo’da Iago Aspas, ligde oynadığı son 4 maçın 3’ünde gol attı.

Celta Vigo - Osasuna / Oyuncu Gol Atar: Ante Budimir

Osasuna’da Ante Budimir, ligde oynadığı son 3 maçta toplamda 3 gol attı.

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