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Futbol
Haber Giriş: 30.06.2020 - 11:30,Son Güncelleme:

Eyüpspor'da iki koronavirüs vakası!

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Eyüpspor'da iki koronavirüs vakası!
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TFF 2. Lig Kırmızı Geup'ta mücadele eden Eyüpspor'da 1 futbolcu ve 1 kulüp personelinin koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Eyüpspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Dün Bezmialem Hastanesi'nde Takımımıza, Teknik ekibimize ve Kulüp personellerimize Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan test sonucunda 1 Futbolcumuz ve 1 Kulüp Personelimizin sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun karantina sürecini evinde geçirecektir. Kulüp çalışanımız ise süreci Hastanede geçirecektir.
Futbolcumuza ve Kulüp personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce aramıza dönmelerini temenni ederiz.

Eyüpsporda iki koronavirüs vakası

Eyüpsporda iki koronavirüs vakası

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