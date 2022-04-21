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Eyüpspor'da Hamza Hamzaoğlu'na istifa çağrısı!

#Eyüpspor#Hamza Hamzaoğlu#TFF
Eyüpsporda Hamza Hamzaoğluna istifa çağrısı

Eyüpspor sahasında Beypiliç Boluspor’a 2-0 mağlup oldu. Maçın son anlarında teknik direktör Hamza Hamzaoğlu istifaya davet edildi.

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Spor Toto 1’inci Lig’in 33’üncü haftasında Eyüpspor sahasında Beypiliç Boluspor’a 2-0 mağlup oldu.

Boluspor’a galibiyeti getiren golleri 64’üncü dakikada Gökhan Karadeniz ve 90+4’üncü dakikada Berk Yıldız kaydetti. Bu sonuçla Boluspor puanını 38’e yükseltirken, Eyüpspor 51 puanda kaldı.

STAT: Eyüp

HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe, Hüseyin Aylak, Mehmet Akıncık

EYÜPSPOR: Çağlar Şahin Akbaba - Popov (Dk. 73 Uğur Akdemir), Buatu, Yalçın Kılınç, Mehmet Uslu (Dk. 87 Mezague), Bekir Yılmaz  (Dk. 29 Taşkın İlter), Thill, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 46 Sekidika), Enes Keskin (Dk. 73 Mete Kaan Demir), Umut Bulut, Pa Dibba

BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Selmani - Mehmet Zahit Çınar (Dk. 90+1 Hakan Bilgiç), Fethi, Emin Bayram, Abdurrahim Dursun, Tugay Kaçar  (Dk. 80 Eray Ataseven), Abdurrahman Canlı, Roshi (Dk. 70 Berk Yıldız), Gökhan Karadeniz (Dk. 90 Erdem Polat), Bregu, Balaj

GOLLER: Dk. 64 Gökhan Karadeniz, Dk. 90+4 Berk Yıldız (Beypiliç Boluspor)

SARI KART: Thill (Eyüpspor)

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HAMZA HAMZAOĞLU'NA İSTİFA ÇAĞRISI

Maçın son bölümlerinde Eyüpspor taraftarları, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'na istifaya davet etti.

7 MAÇTA 2 GALİBİYET

Eyüpspor, Hamzaoğlu döneminde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

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#Eyüpspor#Hamza Hamzaoğlu#TFF

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