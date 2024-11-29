×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Eyüpspor'da Galatasaray öncesi iki sakatlık birden!

Güncelleme Tarihi:

#Eyüpspor#GALATASARAY#Sakatlık
Eyüpsporda Galatasaray öncesi iki sakatlık birden
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2024 18:02

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray deplasmanına çıkacak olan Eyüpspor'da iki isim sakatlandı.

Haberin Devamı

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray deplasmanına çıkacak.

İstanbul ekibinde sarı - kırmızılılar ile oynanacak kritik maç öncesi iki sakatlık birden yaşandı. Eyüpspor'dan yapılan açıklamada Ruben Vezo ve Umut Meraş'ın kas yaralanması yaşadığı belirtildi.

Gözden KaçmasınSon Dakika: Beşiktaşta Sergen Yalçın bombası PlayStation mu oynuyorsun dedi, yerine geliyor...Son Dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın bombası! 'PlayStation mu oynuyorsun?' dedi, yerine geliyor...Haberi Görüntüle

Eyüpspor'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

23 Kasım’da oynanan Çaykur Rizespor maçında sakatlık geçiren futbolcumuz Umut Meraş’ın Acıbadem Maslak Hastanesi’nde çekilen radyolojik görüntüler ve kulüp doktorumuz tarafından yapılan değerlendirmesi neticesinde sol bacak bölgesinde birinci derece kas yaralanması tespit edilmiştir.

28 Kasım’da yapılan antrenman sırasında sakatlanan futbolcumuz Ruben Vezo’nun Acıbadem Maslak Hastanesi’nde yapılan tetkikler ve kulüp doktorumuzun değerlendirmesi neticesinde sağ bacak kalf bölgesinde birinci derece kas yaralanması tespit edilmiştir.

Haberin Devamı

Her iki futbolcumuzun tedavisine sakatlıkları tespit edilir edilmez başlanmıştır. Futbolcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eyüpspor#GALATASARAY#Sakatlık

BAKMADAN GEÇME!