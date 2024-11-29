Eyüpspor'da Galatasaray öncesi iki sakatlık birden!

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Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray deplasmanına çıkacak.

İstanbul ekibinde sarı - kırmızılılar ile oynanacak kritik maç öncesi iki sakatlık birden yaşandı. Eyüpspor'dan yapılan açıklamada Ruben Vezo ve Umut Meraş'ın kas yaralanması yaşadığı belirtildi.

Eyüpspor'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

23 Kasım’da oynanan Çaykur Rizespor maçında sakatlık geçiren futbolcumuz Umut Meraş’ın Acıbadem Maslak Hastanesi’nde çekilen radyolojik görüntüler ve kulüp doktorumuz tarafından yapılan değerlendirmesi neticesinde sol bacak bölgesinde birinci derece kas yaralanması tespit edilmiştir.

28 Kasım’da yapılan antrenman sırasında sakatlanan futbolcumuz Ruben Vezo’nun Acıbadem Maslak Hastanesi’nde yapılan tetkikler ve kulüp doktorumuzun değerlendirmesi neticesinde sağ bacak kalf bölgesinde birinci derece kas yaralanması tespit edilmiştir.

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Her iki futbolcumuzun tedavisine sakatlıkları tespit edilir edilmez başlanmıştır. Futbolcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.