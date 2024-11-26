Eyüpspor'da Galatasaray maçı öncesi ayrılık

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Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Eyüpspor'da sezon başında renklere bağlanan Jonjo Shelvey'nin mukavelesi feshediliyor.
Sporx'in haberine göre; Arda Turan'ın çalıştırdığı İstanbul temsilcisi, Jonjo Shelvey'nin sözleşmesini feshediyor.
ARDA TURAN İSTEMİYOR
Eyüpspor yönetimi, Teknik Direktör Arda Turan'ın istemediği oyuncu ile ayrılık için görüşmelere başladı.
EYÜPSPOR'U TAKİPTEN ÇIKTI
32 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu gelişmeler yaşanırken Eyüpspor'u Instagram hesabından takipten çıktı. Ayrılığın kısa süre içinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.
Jonjo Shelvey geride kalan 13 haftada yalnızca 6 maçta şans bulabildi.