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Eyüpspor'da Galatasaray maçı öncesi ayrılık

Güncelleme Tarihi:

#Eyüpspor#Süper Lig#Galatasaray
Eyüpsporda Galatasaray maçı öncesi ayrılık
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2024 18:07

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Eyüpspor'da tecrübeli yıldızla yollar ayrılıyor.

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Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Eyüpspor'da sezon başında renklere bağlanan Jonjo Shelvey'nin mukavelesi feshediliyor.

Sporx'in haberine göre; Arda Turan'ın çalıştırdığı İstanbul temsilcisi, Jonjo Shelvey'nin sözleşmesini feshediyor. 

ARDA TURAN İSTEMİYOR

Eyüpspor yönetimi, Teknik Direktör Arda Turan'ın istemediği oyuncu ile ayrılık için görüşmelere başladı.

Eyüpsporda Galatasaray maçı öncesi ayrılık

EYÜPSPOR'U TAKİPTEN ÇIKTI

32 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu gelişmeler yaşanırken Eyüpspor'u Instagram hesabından takipten çıktı. Ayrılığın kısa süre içinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Jonjo Shelvey geride kalan 13 haftada yalnızca 6 maçta şans bulabildi.

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#Eyüpspor#Süper Lig#Galatasaray

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