Eyüpspor'da Fenerbahçe maçı öncesi Berke Özer gelişmesi

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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 20 Aralık Cuma günü Fenerbahçe'yi konuk edecek ikas Eyüpspor, hazırlıklarına başladı.
Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Arda Turan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladığı belirtildi.
Top kapma çalışmasıyla süren idmanın, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.
Kasımpaşa maçının ilk yarısında sakatlanan ve kenara gelen kaleci Berke Özer, bugünkü antrenmana katıldı.
ikas Eyüpspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.