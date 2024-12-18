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Eyüpspor'da Fenerbahçe maçı öncesi Berke Özer gelişmesi

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#Eyüpspor#Fenerbahçe#Berke Özer
Eyüpsporda Fenerbahçe maçı öncesi Berke Özer gelişmesi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2024 22:47

Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başlayan Eyüpspor'da Kasımpaşa maçında sakatlanarak kenara gelen Berke Özer takımla çalıştı.

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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 20 Aralık Cuma günü Fenerbahçe'yi konuk edecek ikas Eyüpspor, hazırlıklarına başladı.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Arda Turan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Top kapma çalışmasıyla süren idmanın, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Kasımpaşa maçının ilk yarısında sakatlanan ve kenara gelen kaleci Berke Özer, bugünkü antrenmana katıldı.

ikas Eyüpspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Eyüpsporda Fenerbahçe maçı öncesi Berke Özer gelişmesi

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#Eyüpspor#Fenerbahçe#Berke Özer

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