Eyüpspor'da Arda Turan'ın gözü Fenerbahçe'nin 4 yıldızında! Görüşmeler devam ediyor

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Kaliteli bir kadro isteyen Eyüpspor, şimdiye kadar Dorukhan Toköz, Emre Akbaba, Umut Meraş gibi tanıdık isimleri kadrosuna katarken yine kendini ispatlamış isimlerle yolunu birleştirmek için görüşmelerine devam ediyor.

Birçok bölgeye takviye yapmayı planlayan İstanbul ekibi, Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen isimleri transfer etmek istiyor.

Teknik Direktör Arda Turan'ın istekleri doğrultusunda çalışmalarına devam eden Eyüpspor, sarı lacivertli takımda Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği bazı isimlerin transferi için temaslarını sürdürüyor.

TURAN VE ILICALI GÖRÜŞÜYOR

Eyüpspor’un, yeni sezonda Fenerbahçe’nin ana planlamasında yer almayan futbolcular için ısrarı sürerken görüşmeler hem başkanlar düzeyinde hem de Arda Turan ve Acun Ilıcalı nezdinde devam ediyor.

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TRT Spor'un haberine göre; futbolcuların maaşları konusunda anlaşma sağlanırsa birden fazla isim Eyüpspor'a katılabilir.

İstanbul ekibinin transfer listesinde yer alan isimler ise Luan Peres, Miha Zajc, Miguel Crespo ve Ryan Kent.

BEKLENTİYİ KARŞILAYAMADI

Eyüpspor'da listenin başındaki isim ise Fenerbahçe'de geçen sezon transfer edilen ancak istenileni veremeyen İngiliz futbolcu Ryan Kent.

Ryan Kent ayrılabilecek isimler arasında yer alırken İngiliz orta saha için Premier Lig'den bir takımın da devreye girdiği iddia edildi.

27 yaşındaki kanat oyuncusunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılında son buluyor.

TALİHSİZ SAKATLIK SONRASI FORMAYI UNUTTU

Fenerbahçe'nin 2022 yılında Marsilya'dan kadrosuna kattığı Luan Peres, Avrupa Ligi maçında yaşadığı sakatlık sonrası uzun süre sahalarda uzak kaldı.

Yeni yeni takıma dönen Luan Peres'in sözleşmesi gelecek sezon son bulacak.

GEÇEN SEZON FORMA ŞANDI BULAMADI

Sarı lacivertli takımla yeni sözleşme imzalayan Miha Zajc, geçen sezon forma şansı bulamazken takımda kalması beklenmeyen isimler arasında.

SON KARAR MOURINHO'DA

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi gelecek sezon son bulacak olan Miguel Crespo için son kararı Jose Mourinho verecek.