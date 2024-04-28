Eyüpspor'da Arda Turan'dan Diego Costa hamlesi

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Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor, dünyaca ünlü yıldızı transfer etmek için girişimlere başladı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, İspanyol golcü Diego Costa ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi.
Bu sezon Brezilya ekiplerinden Gremio ile 9 resmi maça çıkan Diego Costa, bu maçlarda 6 gol atıp 1 asist yaptı.
KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU
Diego Costa daha önce, Chelsea, Atletico Madrid gibi dünyaca ünlü kulüplerde forma giymiş ve kariyerine 2 Premier Lig, 1 LaLiga şampiyonluğu yazdırmayı bilmişti.
ESKİ TAKIM ARKADAŞI
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, futbolculuk döneminde Diego Costa ile Atletico Madrid'de birlikte oynamıştı.