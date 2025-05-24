Eyüpspor'da Arda Turan dönemi sona erdi!

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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Eyüpspor, sahasında Antalyaspor'u konuk etti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakayı 2-1 kazanan Eyüpspor, sezonu galibiyetle tamamladı.

"ARDA TURAN'IN SÖZLEŞMESİ BİTTİ"

Mücadelenin ardından basın açıklamasında bulunan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Arda Turan'ın sözleşmesi bitti. Kendisine vermiş olduğu katkılardan dolayı çok güzel bir şekilde teşekkür ediyoruz. Kendisi geleceğiyle ilgili bilgilendirme yapacaktır." sözleriyle teknik direktör Arda Turan ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Arda Turan'la ilgili düşüncelerini aktaran Kulaksız, "Gittiği yerde başarılarıyla gurur duymaya devam edeceğim. İnşallah daha iyi yerlere gelecek. İlk anlaştığımızda çok eleştiri olmuştu. Çok büyük potansiyel olduğunu ifade etmiştim. Şu anda haklı çıktığımı düşünüyorum. İnşallah daha iyi yerlere gelecek ve biz de kendisiyle gurur duyacağız." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

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"BUGÜN SON MAÇIMDI"

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Arda Turan ise, "Bugün benim ikas Eyüpspor'daki son maçımdı. Bugün Eyüpspor'dan ayrılıyorum. Başkana ve futbolculara teşekkür ediyorum. Önümüzde seçenekler var. Önümüzü açan başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

MAÇ SONU VEDA ETTİ

Arda Turan, galibiyetin ardından saha ortasında tüm takımla bir konuşma gerçekleştirdi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

EYÜPSPOR'DAN BİR ARDA TURAN GEÇTİ

İlk teknik direktörlük tecrübesini geride bırakan Arda Turan, 14 Nisan 2023'de geldiği Eyüpspor'un başında 84 resmi maça çıktı ve 1.77 puan ortalaması yakaladı. Bu sezon ise Süper Lig'de 53 puan toplayan Turan, 1.47 puan ortalaması ile sezonu 6. sırada tamamladı.