Eyüpspor yeni teknik direktörünü açıkladı!

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Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, teknik direktörlük görevi için A Milli Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Selçuk Şahin ile prensipte anlaşmaya vardı.

Eflatun-sarılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "ikas Eyüpspor'umuz, teknik direktörlük görevi için Selçuk Şahin ile prensip anlaşmasına varmıştır. Selçuk Şahin'in transfer sürecinde gösterdikleri destek ve sağladıkları kolaylıklar için Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'na ve A Milli Takım Teknik Direktörü Sayın Vincenzo Montella'ya teşekkür ederiz." denildi.

Selçuk Şahin'in, A Milli Takım'ın ABD'deki kampının ardından düzenlenecek imza töreniyle görevine başlayacağı duyuruldu.