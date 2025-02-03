Eyüpspor, Umut Bozok transferini duyurdu

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Transfer döneminin hareketli takımlarından Eyüpspor'da bir takviye daha geldi.

Ara transfer döneminde Yalçın Kayhan, Hamza Akman ve Taras Stepanenko gibi isimleri renklerine bağlayan Eflatun-sarılılar, Trabzonspor'un sözleşmesini feshettiği tecrübeli forvet Umut Bozok'u kadrosuna kattı.

Eyüpspor'dan yapılan açıklamada 28 yaşındaki golcü futbolcuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

UMUT BOZOK'UN TRABZONSPOR PERFORMANSI

Süper Lig'de Kasımpaşa formasıyla gol krallığı yaşayan Umut Bozok, Trabzonspor'da geçirdiği 2.5 sezonda 56 maça çıktı ve 14 gol - 5 asist üretti.

"ARDA HOCA ARADIKTAN SONRA KARARIMI VERDİM"

İmza törenide Eyüpspor'a transferinde Arda Turan'ın önemine dikkat çeken Umut Bozok, "Arda Hoca arayınca çok farklı oldu benim için. Arda Hoca aradıktan sonra kararımı verdim. Böyle bir takıma gelmek benim için büyük bir şans. Kaliteli bir kadromuz var, ortam inanılmaz. Burada elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Takım arkadaşlarıma yardımcı olmak istiyorum. İnşallah takım ve benim için başarılı bir dönem olur." ifadelerini kullandı.

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