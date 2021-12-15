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Eyüpspor Tuzlaspor maçı, üç puana ihtiyacı bulunan her iki takım için de kritik bir önem arz edecek. Toplam 27 puanla dördüncü sırada yer alan Eyüpspor, 22 puanla 10'uncu sırada yer alan Tuzlaspor'u konuk edecek. Peki, Eyüpspor Tuzlaspor maçı saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

EYÜPSPOR TUZLASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig'in 16'ncı Hafta mücadelesinde Eyüpspor, Tuzlaspor'u konuk edecek. 15 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da oynanacak mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.