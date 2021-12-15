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Eyüpspor Tuzlaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

#Eyüpspor#Tuzlaspor#Süper Lig
Eyüpspor Tuzlaspor maçı saat kaçta hangi kanalda

Eyüpspor Tuzlaspor maçı, üst sıralara oynayan her iki takım için de kritik bir önem arz edecek. 3 puan alması halinde maç fazlası ile ikinci sıraya yerleşecek olan Eyüpspor, Tuzlaspor karşısında önemli kozlarını sahaya sürecek. Peki, heyecan dolu geçmesi beklenen Eyüpspor Tuzlaspor maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

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Eyüpspor Tuzlaspor maçı, üç puana ihtiyacı bulunan her iki takım için de kritik bir önem arz edecek. Toplam 27 puanla dördüncü sırada yer alan Eyüpspor, 22 puanla 10'uncu sırada yer alan Tuzlaspor'u konuk edecek. Peki, Eyüpspor Tuzlaspor maçı saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler 

EYÜPSPOR TUZLASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig'in 16'ncı Hafta mücadelesinde Eyüpspor, Tuzlaspor'u konuk edecek. 15 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da oynanacak mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek. 

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#Eyüpspor#Tuzlaspor#Süper Lig

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