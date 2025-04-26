Eyüpspor transfer yasağını kaldırdı!

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Eyüpspor, FIFA'nın verdiği 3 dönem transfer yasağını kaldırdığını açıkladı.

Eyüpspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Eski oyuncularımızdan Francis Ezeh’nin FIFA nezdinde ikame etmiş olduğu davaya ilişkin alacakaları 25.04.2025 tarihinde ödenmiş olup, transfer yasağı kaldırılmıştır. FIFA tarafından gerekli prosedür işletilerek gerekli işlemler yapılacaktır. FIFA’nın Mayıs ayı bülteninde ilgili yasağın kaldırıldığı hususunun görülebileceğini tüm spor kamuoyunun bilgisine sunarız."