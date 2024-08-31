Eyüpspor, Trabzonspor'u Kasımpaşa'da ağırlayacak

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Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde yenilgisi bulunmayan takımlardan Eyüpspor, 3 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Sezonun ilk maçında Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Eyüpspor, Bodrum FK'yi 4-1, Sivasspor'u da deplasmanda 1-0 yenerek 7 puan topladı.

TRABZONSPOR 1 MAÇ OYNADI

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında hafta içi İsviçre temsilcisi St. Gallen'e penaltılar sonucu yenilerek Avrupa'ya veda eden Trabzonspor ise şu ana kadar ligde 1 maç oynadı.

Sezonun ilk haftasında Net Global Sivasspor ile golsüz berabere kalan bordo-mavili ekip, 2. haftayı bay geçti.

Trabzon ekibinin 3. haftadaki Kayserispor müsabakası ise Avrupa'da oynayacağı maç nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ileri tarihe ertelendi.