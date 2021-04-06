Eyüpspor, TFF 1. Lig'e çok yakın

Grupta en yakın rakipleri Silahtaroğlu Vanspor ile Sakaryaspor'un 18 puan önünde yer alan 75 puanlı Eyüpspor, yarın deplasmanda Etimesgut Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

Eyüpspor, maçını kazanması ve rakipleri Silahtaroğlu Vanspor ile Sakaryaspor'un ise puan kaybetmeleri halinde normal sezonun bitmesine 6 hafta kala grupta şampiyonluğunu ilan edecek ve TFF 1. Lig'e yükselecek.

Grupta 32. haftada Silahtaroğlu Vanspor deplasmanda Serik Belediyespor, Sakaryaspor da dış sahada Tetiş Yapı Elazığspor ile karşılaşacak.

Eyüpspor Kulübü Asbaşkanı Fatih Kulaksız, sportif anlamda ilk hedeflerini gerçekleştirmeye çok yakın olduklarını söyledi.

Kulaksız, AA muhabirine yaptığı açıklamada kulüpte yaklaşık iki yıl önce göreve geldiklerini hatırlatarak, "Geldiğimizde kulüp marka değeri noktasında zarar görmüştü. Kurumsallık kaybolmuştu. Profesyonelce yönetilmeyen bir kulübü teslim aldık. Bu noktalarda çok kısa sürede önemli adımlar attık. Bu sene yakaladığımız sportif başarıyla kulübü aldığımız yerden çok başka yere getirmeye başardık. TFF 1. Lig'de kalıcı ve futbol camiasının sempatiyle baktığı bir takım olmak istiyoruz. Semt kültürünü yaşatan bir kulüp olmayı amaçlıyoruz. Uzun vadede Süper Lig neden olmasın ama ilk hedefimiz 1. Lig'de kalıcı bir takım oluşturmak. Stadımızı yapıp, maçlarımızı semtimizde oynamak istiyoruz." diye konuştu.

Kulübün bu seviyeye gelmesinde başkan Murat Özkaya'nın büyük emekleri olduğunu aktaran Kulaksız, "Başkanımız hem Eyüpspor hem de Türk futbolu için büyük şans. Türk futbolunun böyle insanlara ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

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