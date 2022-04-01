Eyüpspor teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu'dan Spor Arena'ya özel açıklamalar! Neden çok takım değiştirdi? Galatasaray, hedefler...

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Galatasaray'da şampiyonluk yaşayan, Süper Lig'de bu sezonun başlarında Çaykur Rizespor'da göreve gelen ve Şubat ortasında Karadeniz ekibinden ayrılarak TFF 1. Lig'de play-off yarışındaki Eyüpspor'un başına geçen teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, Spor Arena'ya özel açıklamalar yaptı.

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Hamza Hamzaoğlu'nun Uğur Yapıcı'yla gerçekleştirdiği röportaj şu şekilde:

12 yıl önce Eyüpspor'da çalışmıştınız, döneceğinizi ve Eyüpspor'un şu anki seviyesine geleceğini düşündünüz mü?



Kulübün bu seviyeye geleceğini açıkçası tahmin etmiyordum. 12 sene önce burada çalışırken imkanlarımız oldukça kısıtlı ve zordu. O imkanlarla biz yine güzel işler yapmıştık, 6. haftada bir veya iki puanda aldığımız takımı devre arasındaki sadece bir transferle finale kadar taşıdık. Murat Özkaya başkanımızı tebrik ediyorum, Eyüpspor’un o günlerini bilen birisi olarak kulübün şu anki imkanlarına kavuşması çok önemli. Huzurlu ve ferah bir ortamda işimizi yapıyoruz.

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Kariyerinizin en etkileyici dönemi Galatasaray ile 3 kupa kaldırdığınız sezondu, Akhisar Belediye’nin başında ise 126 maça çıktınız. Buradaki misyonunuzu nasıl tarif edeceksiniz?



Ben ve ekibim yola çıkarken çok farklı bir misyonla yola çıktık. Bu zamana kadar kazandığımız her şeyi futbol sayesinde kazandık. Biz de futboldan kazandıklarımızı futbola geri vermeliyiz diye düşündük. Kariyerimizin başında Eyüpspor bizim için önemli bir mihenk taşı olmuştu. 3.5 yıl Akhisar’da çalıştık ve bana göre çok doğru bir temel attık orada. Yaptıklarımız Galatasaray’da perçinlendi, iyi bir dönem yakaladık. Takımla beraber üç tane kupa aldık, 4. yıldız bize nasip oldu. Onu takma şerefine nail olduk, gurur tablomuzda yerini aldı. Daha sonra bize ihtiyaç duyan takımlara gittik, bu kadar çok kulüp neden değiştiriyorsunuz diyenler olabilir ama bize samimi şekilde gelen herkese cevap vermeye çalıştık.

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Biz bu şekilde yol yürümek istiyoruz. Süper Lig’de kalalım, iyi takımlarda çalışalım diye evde oturup beklersek futbola hizmet edemeyiz. Biz sürekli işin içerisinde olmak istiyoruz. Bizden beklentisi olana destek olmak istiyoruz. Hedefimiz bulunduğumuz yerde en iyisini yapmak. Eyüpspor’da takım olmak adına güzel şeyler yapıyoruz ama sonuca biraz daha yansıtmamız gerekiyor. Son 8 maçımız kaldı inşallah ilk 2’den ya da play-off’tan Süper Lig’e çıkmak istiyoruz.Takımın tamamı ile beraber olamadık sakat oyuncular vardı, hepsi olsaydı çok iyi olacaktı. Fakat iyi çalıştık ve faydasını göreceğiz. Deplasmanda Ankaragücü maçı var, ligin en iyi takımı ve en iyi kadrolarından birisine sahipler.Güzel bir karşılaşma olacak. Biz pozitif ve hücum futbolu oynamaya çalışıyoruz. Savunmayı önde kurup rakip sahada kendimizi daha fazla hissettirmek istiyoruz. Bu kolay değil ama başardığımız zaman sonuçlarını alacağız.Süper Lig’e çıkamazsak kendimi başarısız görürüm. Sonuçta 8 maçımız daha var, biz gelirken bu takımın neler yapabileceğini bilerek geldik. Bu arkadaşlarımızla bunu başaramazsak başarısızlık bizim olur. Bazen en iyisini yaparsınız ama sonuç gelmez futbol böyle bir şey ama biz doğru yolda yürümeye devam edeceğiz. Hedefimiz Süper Lig ve ulaşacağımızı düşünüyorum.

Liginizin en iyi kadrosu sizde mi?



Bizde dersem diğer takımlara haksızlık yapmış olurum. Herkes en iyisi olduğunu düşündüğü kadroyu oluşturmaya çalıştı. Bizim kadromuz da rakiplerimizden aşağı kalan bir kadro değil. İyi oyuncularımız var, yaptığımız yeni transferlerle daha da güçlendik. Bir savaş var bundan dolayı bir fırsat verildi. Ancak savaş çok kötü bir şey, maalesef insan hayatları üzerinden oyun oynayanlar oluyor, inşallah buna son verirler, bir hayat hiçbir şeyden önemli değil…



Eyüpsporlu taraftarların her maç ciddi destekleri oluyor, bir parantez onlara açmak ister misiniz?



12 yıl önceki Antalya’daki final maçında taraftarımız çok büyük gelmişti, orada baya taşkınlık yaptılar(gülerek) ama şu anki gördüğüm Eyüpspor taraftarı çok değişmiş, buna çok sevindim. Çok seviyeli ve takımını güzel şekilde destekleyen bir seyircimiz var. İnşallah onlarla beraber Süper Lig hedefine ulaşırız.

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