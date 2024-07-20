Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'dan flaş Fenerbahçe açıklaması: 'Yalana gerek yok, teklif gelirse...'

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İspanya'da Barcelona, Atletico Madrid gibi takımlarda forma giyen, Galatasaray'ın efsane isimlerinden olan ve şu an Eyüpspor'da teknik direktörlük yapan Arda Turan, The Athletic'e önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Arda Turan'ın dikkat çeken sözleri;

Zeki bir oyuncuydum. İletişime açık, oyun taktiklerine her zaman açıktım. Biraz agresif olmam benim için dezavantaj ama teknik direktör olarak durumu idare etmem gerekseydi yapabilirdim. Daha dikkatli ve sakin olabilirdim ama Arda o Arda değil artık. Agresifliği benden çıkarırsanız oyun tarzımı kaybederim. Sevdiğiniz oyuncuyu değiştirmeye çalışırsanız artık onu sevmiyorsunuz demektir. Oyuncuyken çok fazla baskı hissetmedim. Yeteneklerime çok güveniyordum.

TERİM-SIMONE KIYASI

Her antrenörden iyi şeyler almaya çalıştım. Simeone'den cesareti öğrendim. Fatih Terim'in elindeki kadrolara bağlı olarak çok iyi hücum çözümleri vardı. Guus Hiddink ile de çalıştım. Çok iyiydi, oyunculara karşı çok soğukkanlıydı. Luis Enrique'nin antrenman metodolojilerini sevdim.

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EYÜPSPOR'DAKİ HEDEFİ...

Eyüpspor ile Süper Lig'e yükseldik ama işimiz şimdi başlıyor. Burada uzun vadede işe yarayacak bir strateji uygulamayı planlıyorum. Gelecek beş yıl içinde Avrupa'ya katılacak bir kulüp yaratmak istiyorum. Manchester City gibi topa sahip olarak oynayabilen bir takım istiyorum. Türkiye'deki antrenörlere oyuna konsantre olurlarsa, büyük, iyi futbol oynayabileceklerini göstermek istiyorum

ATLETICO MADRID'DEKİ ŞAMPİYONLUĞU...

Leicester'ın Premier Lig'i kazanması, Bursaspor'un Süper Lig'i kazanmasına saygı duyuyorum. Ama Atletico Madrid ile yaşadığımız şampiyonluklar spor tarihinin en zoruydu. Belki de tarihin en iyi Barcelona ve Real Madrid'ine karşı savaştık. Bir tarafta Messi, diğer tarafta Ronaldo. İmkansızdı. Maçtan sonra duş alınca Real'in 2-0 maçı kazandığını görmek hayallerinizi yıkıyor. Her sabah yeniden hayal etmeniz lazım.

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KİMSE BARCELONA'YA HAYIR DİYEMEZ

Tarihteki en iyi takım sizi istiyor. Futbolu seviyorsanız, kimse hayır diyemez. Yine olsa yine aynı şeyi yapardım.

FENERBAHÇE'DEN TEKLİF GELİRSE...

Yalan söylemeye gerek yok. Bu şekilde devam edersem, böyle bir durumla karşılaşacağım kesin. Önemli olan o fırsatlar geldiğinde hazır olmak. Klişe gelebilir ama ben burada mutluyum. Roma'da ikinci adam olmaktansa köyümün lideriyim.