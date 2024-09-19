Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'dan derbi yorumu: Galatasaray kazanırsa mutlu olurum ama...

Haberin Devamı

Süper Lig'de ilk 5 haftada topladığı 9 puanla 5. sırada yer alan Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan, basın mensuplarına konuştu.

İşte Arda Turan'ın sözleri;

Saha içinde kalan, eğlenceli ve iyi oyunların oynandığı, hakemin konuşulmadığı bir derbi olsun. İki tarafa da başarılar diliyorum. Ben Galatasaraylıyım. Galatasaray kazanırsa mutlu olurum ama benim tek baktığım şey Eyüpspor ve Eyüpspor'un çıkarları.

HAKEMLERDEN MEMNUNUM

Hakemlerin performanslarından çok memnunum. Çok fahiş hatalar yaptıklarını düşünmüyorum. Hakem arkadaşlar daha iletişimci olurlarsa daha iyi olabilir. Gergin ortamı da azaltırlar.

BURAK BENİM YÜZÜMDEN HOCA OLMUŞTU

Herkes bir yerlerde yaşlanıyor. Önemli olan nasıl yaşadığın. Burak benim yüzümden hoca olmuştu. Umarım Avrupa arenasında Nuri gibi oralarda karşılaşma fırsatımız olur. Burak Yılmaz ile oynadığımız maç çok güzeldi.

Haberin Devamı

UMARIM BÖYLE DEVAM EDER

Ben Simeone'nin öğrencisiyim. Tek tek gidiyorum. Benim için en önemli maç önümüzdeki maç. Hedefimizde bir sapma yok. Umarım böyle devam eder.

ÇOK İYİ BİR BEŞİKTAŞ VAR

Bu sene çok iyi bir Beşiktaş var. Başlarında mükemmel bir hocaları var. Süperstarların süper oynadığı bir Beşiktaş var. Maçı güzelleştirmeye çalışacağız. Pazar günü İnönü'de oynamak çok özel olacaktır.