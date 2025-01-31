Eyüpspor Taras Stepanenko transferini resmen açıkladı

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Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Eyüpspor, Shakhtar Donets'in efsane kaptanı Taras Stepanenko'yu transfer etti.

Eyüpspor'dan konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde oldu:

ikas Eyüpspor’a Hoş Geldin Taras Stepanenko!

ikas Eyüpspor’umuz, Taras Stepanenko ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Asbaşkanımız Fatih Kulaksız: Taras sadece Avrupa futbolu için değil dünya futbolu için de bence çok önemli bir karakter. Çok tecrübeli bir oyuncu. Yaşına rağmen çok iyi bir profesyonel. Arda Hocamız ve teknik heyetimiz Taras’ın tecrübesinden faydalanacağımızı, kulübümüze çok ciddi katkı vereceğini düşündükleri raporlarını bize ilettiler. Biz de kısa sürede iletişime geçerek kendisini ikas Eyüpsporlu renklere bağlayan imzayı attırdık. Her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum.

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Taras Stepanenko: Burada olduğum için çok mutluyum. ikas Eyüpspor oyuncusu olmak bir onur. Bu takım gelecek için harika bir ivmeye sahip, harika bir hocası, taraftarları ve takımı var. Ben tecrübelerimle takımın hayallerine yardımcı olmak ve takımın bir parçası olmak istiyorum.

Taras Stepanenko’ya 'hoş geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz.