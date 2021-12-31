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Eyüpspor, Strahil Popov transferini resmen duyurdu

#Eyüpspor#Strahil Popov#Spor Toto 1. Lig
Eyüpspor, Strahil Popov transferini resmen duyurdu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Atakaş Hatayspor'dan Strahil Popov'u kadrosuna kattı.

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, kadrosuna sağ bek takviyesi yaptı. İstanbul ekibi, Hatayspor'dan Strahil Popov ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

31 yaşındaki Bulgar oyuncu, Süper Lig'de daha önce Kasımpaşa forması da giymişti.

Transferle ilgili olarak kulüpten yapılan paylaşımda, "Eyüpspor’umuza Hoş Geldin Strahil Popov! Eyüpspor’umuz, Hatayspor'dan Strahil Popov ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Sağ bekte görev yapan 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu Strahil Popov’a hoş geldin diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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#Eyüpspor#Strahil Popov#Spor Toto 1. Lig

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