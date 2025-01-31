Eyüpspor - Sivasspor maçının heyecanı Şampiyon Oran farkıyla Misli'de!

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Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Eyüpspor: Birkan, Vezo, Robin, Dorukhan, Umut, Tayfur, Melih, Halil, Ampem, Emre Mor, Emre Akbaba

Sivasspor: Ali, Murat, Radakovic, Sonko, Uğur, Tolga, Charisis, Moutoussamy, Emrah, Efkan, Manaj

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Eyüpspor oynadığı son 6 resmi maçta 5 galibiyet almayı başardı.

Sivasspor deplasmanda oynadığı son 4 lig maçını kaybetti.

Eyüpspor’un iç sahada oynadığı son 5 lig maçı 2-3 gol arasında skorla bitti.

Sivasspor’un deplasmanda oynadığı son 6 lig maçının 5’i 2,5 gol üstü bitti.

MİSLİ YAZARI TUTMAZ TAHMİNLER’İN YORUMU

Eyüpspor ligin iyi takımlarından ve Arda Turan gibi çok özel bir hocaya sahipler. Sivasspor bu sezon bir türlü istediği seviyeye çıkamadı. Ömer Erdoğan takımın başına gelince ben hocadan farklı bir oyun oynatmasını bekliyordum fakat o da ligin akışına ayak uydurdu. Savunma futbolu oynatıyor. Son hafta Kayserispor 10 kişi kalmasına rağmen topu rakibine bıraktı Sivasspor ve 2 gol yediler o maçta. Garry Rodrigues bu maçta yok ama Manaj form tutmaya başladı. Sivasspor da gol bulacaktır. Gollü maç olur.

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MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %44’ü Eyüpspor galibiyetinden yana.

ŞAMPİYON ORANLAR

Bu zorlu mücadelede Misli'de Şampiyon Oranlar kullanıcılarla buluşuyor. Buna göre ev sahibi ekibin zaferine 1.53 yerine 1.57 oran veriliyor. Karşılaşmanın beraberliği 3.46 yerine 3.64 oranla gösterilirken konuk takım Sivasspor’un kazanırı 4.07 yerine 4.29 olarak gösteriliyor.

* Oranlar değişiklik gösterebilir.

SİVAS’TA 3 EKSİK VAR

Sivasspor'da, Eyüpspor maçı öncesinde Garry Rodrigues, Alaaddin Okumuş ve Samba Camara'nın sakatlıkları bulunuyor.

6 GALİBİYET, 5 BERABERLİK, 9 YENİLGİ

Puan tablosunda 13. Sırada olan Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 23 puan topladı.

EYÜPSPOR, 36 PUANLA 4. SIRADA

Süper Lig'de oynadığı 20 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Eyüpspor, 36 puanla 4. sırada bulunuyor.