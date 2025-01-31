Eyüpspor – Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trendyol Süper Lig 22. hafta mücadelesi! Canlı yayın kanalı, saati ve ilk 11'ler...

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Eyüpspor – Sivasspor maçı Trendyol Süper Lig’de 22. haftayı başlatıyor. Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam deplasmanda ikas Eyüpspor’a konuk oluyor. Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor, Süper Lig’de 36 puanla 4. sırada bulunuyor. Sivasspor ise 23 puanla 13. sırada yer alıyor. Karşılaşmanın yayın saati ve kanalı da sporseverler tarafından merak ediliyor.

EYÜPSPOR – SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 22. hafta açılış karşılaşmasında bu akşam Eyüpspor evinde Sivasspor’u konuk ediyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Eyüpspor Sivasspor maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

Eyüpspor: Birkan Tetik, Tayfur Bingöl, Robin Yalçın, Vezo, Caner Erkin, Melih Kabasakal, Emre Akbaba, Emre Mor, Halil Akbunar, Ampem, Thiam.

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Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Ziya Erdal, Tolga Ciğerci, Moutoussamy, Charisis, Turgunboev, Bekir Turaç Böke, Manaj.

Sivasspor'da, Eyüpspor maçı öncesinde Garry Rodrigues, Alaaddin Okumuş ve Samba Camara'nın sakatlıkları bulunuyor. Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 23 puan topladı. Süper Lig'de oynadığı 20 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Eyüpspor, 36 puanla 4. sırada bulunuyor.