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Eyüpspor, Shakhtar'ın kaptanını kadrosuna kattı! Bugün son maçına çıkacak...

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#Eyüpspor#ARDA TURAN#TRANSFER
Eyüpspor, Shakhtarın kaptanını kadrosuna kattı Bugün son maçına çıkacak...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2025 18:44

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Shakhtar Donetsk’in kaptanı Taras Stepanenko ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.

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Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, devre arası transfer döneminde çalışmalarına devam ediyor. Eflatun-sarılı ekip, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk’in takım kaptanı, orta saha oyuncusu Taras Stepanenko’yu kadrosuna kattı.

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35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 2010-11 sezonundan beri Ukrayna ekibinin formasını terletiyor.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, bugün Borussia Dortmund ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında Ukrayna ekibinin formasını son kez terletecek. 1,5 yıllık anlaşmaya varılan Stepanenko, 30 Ocak Perşembe günü sözleşme imzalamak için İstanbul’a gelecek.

Öte yandan İstanbul ekibi, bu transfer için bonservis bedeli ödemeyecek.

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#Eyüpspor#ARDA TURAN#TRANSFER

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