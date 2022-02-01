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Eyüpspor, Sekidika'nın ardından Stephane Badji'nin transferini de bitirdi

#Transfer#Eyüpspor#Stephane Badji
Eyüpspor, Sekidikanın ardından Stephane Badjinin transferini de bitirdi

Eyüpspor, Türkiye'de Bursaspor ve Kayserispor formaları da giyen Senegalli orta saha oyuncusu Stephane Badji'nin transferi için kulübü Ludogorets ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor, son olarak Galatasaray'dan Jesse Sekidika'yı kadrosuna katarken Stephane Badji transferinde de mutlu sona ulaştı.

Süper Lig'de daha önce Bursaspor ve Kayserispor formaları giyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için kulübü Ludogorets ile anlaşmaya varan Eyüpspor'da Asbaşkan Fatih Kulaksız, yaptığı paylaşımla Bulgar ekibine teşekkür etti.

Senegalli orta sahanın transferi için prensip anlaşmasına vardıklarını belirten Fatih Kulaksız, "Stephane Badji ile prensipte anlaştık. Bulgaristan futbolunun önemli bir değeri olan Ludogorets Başkanı Alexander Alexandrov’a bu transferin gerçekleşmesindeki yardımları için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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#Transfer#Eyüpspor#Stephane Badji

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